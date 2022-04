Nos bons plans si vous vous rendez à Séville

©Sergii Figurnyi – stock.adobe.co

L’histoire de la ville est marquée par plusieurs influences, chrétienne, bien sûr, mais aussi arabe. Pendant cinq siècles, de 712 à 1248, Séville était la capitale des Almohades, un royaume qui s’étendait du Maghreb à la moitié de l’Espagne.

Cette ambiance orientale confère à la ville une ambiance dépaysante. L’Alcazar, un palais des mille et une nuits ayant servi de décor à la sérieGame of thronesen est l’exemple le plus parlant. Ses patios et successions de pièces richement décorées font voyager dans le temps et dans l’espace. Les différents occupants du lieu, les Omeyyades, les Almohades, les Chrétiens ou encore Charles Quint ont imprimé leur personnalité aux salons, cours, et jardins luxuriants. La finesse des sculptures qui ornent les arches vaut à elle seule le déplacement.

Un minaret devenu clocher

À deux pas de là, l’imposante cathédrale ne manque pas d’attirer le regard. Là encore, l’influence arabe saute aux yeux. Son clocher, le Giralda, était à l’origine un minaret. Reconverti, il est devenu l’emblème de Séville. Il est tellement important qu’une règle implicite d’urbanisme interdit à tout autre bâtiment du centre de la ville d’atteindre sa hauteur. Cette majestueuse cathédrale est également réputée pour abriter la tombe de Christophe Colomb.

À Séville, on en prend donc plein la vue, rien qu’en se promenant. La Place d’Espagne confirme l’impression de grandiose qui se dégage de la ville andalouse. Conçue pour l’exposition ibéro-américaine de 1929, elle couvre une surface de 50000 m². On s’y promène le long d’un canal suivant l’arrondi de la place, face à un palais de brique, marbre et céramique flanqué de galeries couvertes. Adossés aux ailes du palais, des bancs décorés d’azulejos représentent les 48 provinces d’Espagne qui existaient à l’époque.

Séville est donc une ville hautement touristique qui gagne à être visitée en hiver ou à l’automne. On évite ainsi les températures parfois caniculaires de l’été tout en profitant d’une certaine douceur, le thermomètre pouvant monter jusqu’à 19 °C en février et 23 °C en mars.

