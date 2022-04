Mais au moment d’opter pour un système de chaufferette, les questions d’écologie et d’économie deviennent préoccupantes. Depuis ce 31 mars, la France interdit les chauffages de terrasse pour les cafés et restaurants et certaines Communes en Belgique (Namur, Woluwe-Saint-Lambert) souhaitent s’inscrire dans cette même tendance. Les raisons sont évidentes: limiter le gaspillage énergétique, dans un contexte de réchauffement climatique et d’épuisement des ressources naturelles.

Ainsi, une étude, réalisée par l’ingénieur énergéticien français, Thierry Salomon, de l’association française NegaWatt, a calculé que chauffer une terrasse de 15 m sur 5 à l’aide d’appareils au gaz durant cinq mois en hiver rejetterait autant de CO2 (dioxyde de carbone) qu’une berline qui roulerait 122000 km.

Et pour la même terrasse, chauffée cette fois par dix radiateurs électriques radiants infrarouges, sur les mêmes horaires et pendant la même période, la consommation électrique équivaut à 25200 kW. C’est la consommation annuelle moyenne de neuf familles, note l’ingénieur.

Ambiance hygge

Et les autorités françaises et Communes belges de sensibiliser à cet impact écologique, considéré comme trop important.

"Les factures de cet hiver nous ont confirmé que cette mesure était l’exemple à suivre. L’intérêt est climatique, économique et énergétique", commente l’échevine de l’Urbanisme de Namur, Stéphanie Scailquin.

Par la nouvelle réglementation (dès ce 1er juin), la Ville de Namur invite à"s’inspirer du douillet concept danois hygge. Créer une atmosphère chaleureuse sur nos terrasses, équipées de plaids et de bougies."

Focus sur le bois

Même son de cloche en magasin de chauffages."Actuellement, c’est une aberration de proposer aux particuliers des chaufferettes fonctionnant au gaz ou électriques, avec les prix qui flambent", déclare Marc Maes, spécialiste en système de chauffage, pour l’entreprise Cemaes, à Erpent. Ce dernier oriente ses clients vers des systèmes de chauffage au bois, tels des braseros et des poêles d’extérieur. D’autant plus quand certains modèles peuvent remplir une double fonction.

Le brasero: un équipement multifonction

Également appelé brasier, le brasero est devenu un accessoire de jardin à part entière. En version feu de camp minimaliste ou cheminée design, il garantit un moment d’intimité et de convivialité.

" Le brasero peut se présenter comme une option écologique et économique en tant que chauffage d’extérieur",explique Marc Maes, spécialiste de systèmes de chauffage. Le combustible du brasero (charbon, pellets ou bûches) pouvant être trouvé localement, à un prix relativement stable.

De plus, il nécessite peu d’entretien. Et par ailleurs, " les fabricants ne cessent d’innover pour répondre aux préoccupations actuelles, et proposent des modèles à la fois élégants et utiles."

Cet objet existait déjà dans l’Antiquité. Il était constitué de terre cuite et permettait de cuisiner des tajines et autres mijotés.

Au fil du temps, ses fonctions ont évolué, ce qui lui a permis d’assurer un rôle de chauffage, d’éclairage, de dispositif de cuisson et de décoration. Ci-dessous, petit tour d’horizon.