Massage tantrique: ce n’est pas ce que vous croyez

Comment? En rapprivoisant son corps et ses sensations."Il s’agit d’un massage intuitif et spontané,explique d’emblée Didier de Buisseret, thérapeute psychocorporel spécialisé dans le massage tantrique.Ce qui importe le plus, c’est la qualité d’écoute, de présence aimante et bienveillante du masseur."

Ce dernier n’essaie donc pas de provoquer quoi que ce soit, il ne fait qu’accompagner et accueillir ce qui émerge naturellement, que cela soit sur le plan corporel, affectif, émotionnel, sensuel, énergétique ou encore sexuel.

Surmonter ses traumatismes

Dans sa version plus moderne, le massage tantrique peut par ailleurs être un outil dans le cadre d’une approche thérapeutique.

"Certaines personnes viennent avec une demande précise comme: “Je n’arrive plus à m’abandonner, à me connecter à mon énergie sexuelle”, “J’ai une perte d’érection”, etc. Dans ce cas, on garde l’intention de résoudre cela en arrière-fond, sans y aller de manière frontale. On va plutôt créer indirectement les meilleures conditions pour que ça puisse naturellement survenir, en décrispant le plus possible et en ne se focalisant pas sur ce but",indique le thérapeute qui exerce depuis près de dix ans.

Cet ancien avocat reçoit parfois des patientes qui ont subi des abus sexuels et pour qui il est difficile de se réconcilier avec le masculin. Son travail consiste alors à leur faire ressentir des choses dans cet endroit complètement désinvesti, en se reconnectant à cette zone du bassin qualifiée de sacrée.

Acceptation de soi

Le massage tantrique peut être un complément utile à la sexologie et/ou à la psychologie. Il n’est pas anodin et peut réveiller des souvenirs douloureux.

"Il s’agit d’un massage qui se reçoit a priori dans la nudité, même si rien n’est obligatoire. Mais ce n’est pas un massage bien-être car il peut être confrontant. On va à la rencontre de soi, de ses peurs, de ses parts d’ombre, de ses instincts et de ses pulsions, ce qui n’est pas toujours paisible ou facile", rappelle le thérapeute Didier de Buisseret. Il récolte d’ailleurs souvent des émotions fortes et des pleurs durant les séances. L’idée est de trouver un chemin de développement personnel et spirituel, et pas forcément de passer un bon moment de détente, même si cela peut arriver. Connaissance, acceptation et amour de soi sont les maîtres mots du massage tantrique."Cela apporte beaucoup de paix et de réconciliation avec soi."

Si tout le corps peut être massé – y compris au niveau des zones génitales –, il n’y a jamais de rapport sexuel."Quand quelqu’un vient chez moi, je vérifie plusieurs fois qu’elle sait où elle arrive et qu’elle est prête. Si une femme a subi des abus, il est parfois prématuré de faire un massage car ce serait trop intense et donc pas juste pour elle. Il faut alors attendre. Heureusement, il n’y a pas besoin d’avoir des blessures pour recevoir ces massages, juste l’envie de se faire ce cadeau et de se mettre au centre."