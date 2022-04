Comment notre cerveau interprète le visage et l’expression d’une personne inconnue? C’est ce qu’étudient les scientifiques. ©-

On dit souvent que la première impression est la bonne. En un instant, et lors d’une rencontre avec un inconnu, notre cerveau se lance instinctivement dans un décryptage – parfois biaisé – de l’autre, en se basant notamment sur son visage et sur sa voix.

Fascinant, ce documentaire revient sur la manière dont notre inconscient analyse nos perceptions, et sur les origines de ce réflexe. ­

Professeurs universitaires, psychologues et comédiens évoquent ici l’influence de nos expressions et intonations, tout en envisageant les possibilités qui s’offriront bientôt à la science.

Pour certains, l’analyse de la voix ­serait aussi pertinente que celle du sang.

2.Samedi 2 avril 2022 – Complots (Tipik, 20h05)

Julia Roberts joue une assistante du procureur est la seule à écouter les théories de Jerry (Mel Gibson) ©-

Jerry est un chauffeur de taxi parano.

Un jour, il se fait enlever et menacer de mort. Et s’il avait vu juste avec sa théorie du complot?

La première partie du film où l’on navigue dans la dinguerie d’un beau Mel obsessionnel compulsif est très drôle.

Après, malheureusement, on retombe dans l’ornière du thriller plus conventionnel, mais terriblement efficace et divertissant: c’est tout de même Donner (la sagaArme fatale) qui tient la barre.

La bande-annonce de «Complots»

3.Dimanche 3 avril 2022 – La règle du jeu (C8, 21h10)

«La règle du jeu» est un vrai chef-d’œuvre. ©-

Conçu comme un “drame gai”, ce pur chef-d’œuvre porte bien son titre. En effet, c’est bien de la règle du jeu social qu’il s’agit, d’un monde assis jusqu’au dérisoire sur sa propre perte.

Annonçant avec légèreté la fin d’une époque (la guerre couve en 1939),La règle du jeu n’épargne ni les riches ni les pauvres.

Si la vie au château de la Colinière a les atours d’un manège joyeux et délicieux, l’heure est au cynisme: la chasse au lapin sur les terres du marquis de La Chesnaye ne ressemble-t-elle pas à s’y méprendre à une barbarie guerrière?

Par ailleurs, la hiérarchie sociale, dans ce monde déliquescent, ne peut être que branlante: dans ces relations entre maîtres et valets, mises en abyme lors d’une représentation théâtrale, les barrières deviennent floues, grâce à la grande profondeur de champ de Renoir posant les protagonistes de cette pièce sur un pied d’égalité. Un "jeu" très sincère.

La bande-annonce de «La règle du jeu»

4.Dimanche 3 avril 2022 – L’oubliée d’Amboise (La Une, 20h55)

Philippe Bas et Pauline Bression enquêtent autour de la tombe de Léonard de Vinci. ©Gilles Gustine/FTV

Près de la tombe de Léonard de Vinci, au château d’Amboise, gît un corps sans vie. L’homme a été placé dans une position qui rappelle l’Homme de Vitruve.

Le capitaine Alban Dutertre (Philippe Bas) est chargé de l’enquête. Il est secondé par l’adjudant Bérénice ­Amarillo (Pauline Bression), traumatisée par une ­intervention qui a mal tourné.

Rapidement, il deviendra évident que leur investigation est liée au génie de la Renaissance enterré près de la scène de crime. ­Pendant leurs recherches, les policiers devront également affronter les problèmes familiaux qui les ­rongent…

Ce téléfilm policier, avec aussi Édouard Montoute, plonge les spectateurs dans Amboise et ses environs, trésor culturel qui vaut le détour.