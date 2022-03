Dès ce 2 avril, Liège, gare des Guillemins

Ce samedi s’ouvre la nouvelle exposition I Love Japan, dévoilant mille et une facettes du pays du Soleil Levant. "Venir fouler une terre de légende pleine de contrastes, se détendre dans les célèbres jardins zen et se faufiler dans les rues animées d’un quartier bouillonnant", telle est l’expérience d’évasion proposée par les organisateurs d’Europa Expo. Durant l’exposition, les visiteurs sont donc invités à découvrir les différents visages du Japon, ses traditions millénaires et ce qui fait le charme de sa culture: de la gastronomie à la religion, en passant par Tokyo, les geishas et les légendaires samouraïs. Le parcours se veut immersif. L’occasion d’entrer dans une maison typique à la décoration intérieure sobre et d’explorer une véritable ruelle japonaise. Et après un détour par le cinéma japonais, immersion dans l’espace sur la culture pop, pour revêtir un costume de Cosplay dans l’espace manga et affronter Goldorak. I Love Japan devrait en principe durer au moins six mois. Les organisateurs espèrent attirer 150000 personnes.

2.National Geographic

Du 1er avril 2022 au 26 mars 2023, Abbaye de Stavelot

Joël Sartore, photographe du National Geographic de renommée internationale, a consacré une grande partie de sa vie à photographier des espèces animales (12000 à ce jour) afin d’établir un répertoire de la biodiversité mondiale qu’il nomme "Photo Ark". Sa nouvelle exposition temporaire présente ce témoignage essentiel pour les scientifiques et les chercheurs. C’est aussi un plaidoyer pour défendre notre biodiversité, primordiale à préserver. L’exposition Photo Ark plonge le public les yeux dans les yeux avec l’animal, nous questionne sur notre pouvoir d’infléchir l’extinction des espèces animales et sur notre propre condition d’humain. Des photographies d’une grande beauté!

3.Verre d’eau

D u 3 avril au 13 novembre, Spa, Musée de la Ville d’eaux

"Vous prendrez bien un petit verre!" Ainsi interpelle la nouvelle et rafraîchissante exposition de la ville d’eau, Spa. Accessoire indispensable du curiste, le verre utilisé pour absorber les eaux, plusieurs fois par jour et à plusieurs sources, est mis à l’honneur dans cette expo. Elle rassemble aussi d’autres accessoires du curiste, et met en lumière un métier oublié: celui de la donneuse d’eaux.

4.Million de fleurs

Du 2 avril au 3 mai de 10h à 18h, Château de Grand-Bigard

Plus d’un million d’oignons de 400 variétés de tulipes, jacinthes, narcisses et autres jonquilles… s’épanouissent durant 4 semaines au château de Grand-Bigard, à l’occasion de Floralia Brussels. Un tapis de fleurs sauvages, un labyrinthe et la plus grande collection belge de rhododendrons et d’azalées complètent ce tableau printanier.

5.Histoire de l’écriture

Du 2 avril au 6 novembre, Dinant, Maison du Patrimoine médiéval mosan

Retour sur la révolution de l’écrit (ure), dans la vallée mosane. Bien avant l’imprimerie, l’écrit a connu d’importantes évolutions durant le Moyen Âge et spécialement autour du XIIIe siècle. Révolution de l’écrit revient sur cette passionnante histoire de l’écrit (ure) dans le monde occidental, un temps charnière qui secoue la société du Moyen Âge. www.mpmm.be

6.La Chine au féminin

Du 2 avril au 23 octobre, Morlanwelz, Musée royal de Mariemont

À partir d’objets authentiques (robes, bijoux, marionnettes…) et de documents visuels et sonores, La Chine au féminin propose un regard inédit sur la Chine à travers la vie quotidienne de sa population féminine, mais aussi les héroïnes popularisées par la littérature et le cinéma. Un voyage original à la découverte des femmes chinoises durant le XXe siècle, le plus tourmenté de l’histoire de Chine.

7.Squat en rue

Le 2 avril dès 14h, Namur, Cinex

Le festival dédié au street art, le Squat Festival retrace la naissance de la culture hip-hop et du rock au milieu d’une ambiance urbaine. Une multitude d’activités d’art urbain y sont présentées: danse, graffiti en direct et initiation, jeux d’arcades, initiation au skateboard, food-trucks… et concerts pour clôturer cette journée décontractée et branchée sur le développement durable.

Le week-end prochain

8.Bouillon en lumières

Du 4 au 14 avril à 21h, château Fort de Bouillon

9.Médiévales

Les 9 et 10 avril dès 11, Ouffet, Grand’Place

Fauconniers, montreurs d’ours, troubadours, conteurs et autres ménestrels se donnent rendez-vous aux Médiévales d’Ouffet pour un week-end riche en reconstitutions, en animations musicales et en artisanat du Moyen Age… Les festivités se clôturent par l’arrestation d’un loup-garou, par un cortège aux flambeaux et un grand bûcher.

10.Foire de plantes

Du 8 au 10 avril, Parc du Château d’Enghien

Dans une mise en scène soignée, la Foire de Jardin du Parc d’Enghien rassemble 250 professionnels des plantes sur 5 hectares en extérieur, sous tentes, dans des écuries et au château. Arbres fruitiers et d’ornement, bulbes, semences, plantes rares sont les points forts de cette foire, tout comme les créations d’artisans, les piscines et l’architecture de jardin.

