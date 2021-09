Le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris

Des «kamikazes» au Stade de France, des terrasses de bars et la salle du Bataclan mitraillées: six ans après les (...)

Six ans après les attentats jihadistes du 13 novembre 2015, la justice française replonge mercredi et pendant près de (...)

Qui sont les accusés du procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris ?

Si 20 personnes sont inculpées dans ce procès hors norme, seules 14 personnes seront présentes dans le box des accusés. Six autres accusés seront jugés par défaut car ils sont absents du procès, cinq étant présumées mortes.

Parmi ces personnes, on retrouve le seul survivant des commandos terroristes : Salah Abdeslam. Détenu en France, il sera jugé notamment pour «meurtres, tentatives de meurtres et séquestration, en bande organisée et en relation avec une entreprise terroriste». A ses côtés, d’autres hommes, âgés de 28 à 39 ans sont soupçonnés d’avoir pris part, de près ou de loin, aux attaques. Logisticiens, convoyeurs, intermédiaires, ils sont une majorité de ressortissants belges. Ils sont d’ailleurs des membres présumés de la cellule djihadiste à l’origine des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles. Au total, six des 20 accusés au procès du 13 Novembre seront également jugés pour les attentats de Bruxelles en 2022. Comme Mohamed Abrini dit l’homme au chapeau ou Mohammed Amri qui est allé chercher Salah Abdeslam à Paris le soir des attentats pour le ramener à Paris.

Voici le portrait des 14 personnes inculpés

À quand le verdict ?

Pour accueillir les plus de 1 800 parties civiles, mais aussi les centaines d’avocats et de journalistes attendus, une salle d’audience de 550 places a été créée au cœur du palais de justice de Paris, sur l’île de la Cité.

Le procès est prévu pour durer huit mois et comptera au moins 110 journées d’audience qui auront lieu du mardi au vendredi à partir de la mi-journée. Il est très difficile de savoir quand il prendra fin car on ignore combien de parties civiles souhaiteront témoigner à l’audience.