Nos transactions financières, hormis celles en cash, passent-elles par des satellites ?

On le sait, payer en liquide n’est plus le moyen préféré des Belges pour régler leurs dépenses. L’argent en monnaie sonnante et trébuchante reste cependant indispensable, comme on l’évoquera plus loin dans cet article. Mais pour répondre à votre question, cher Christian, nous avons contacté Febelfin, la Fédération belge du secteur financier, qui représente les banques.

Voici ce que nous explique Charline Gorez, spécialiste marketing et communication auprès du groupe. “Presque tous les paiements électroniques nécessitent des télécommunications, qui passent en grosse majorité via des câbles souterrains, en fibre ou en cuivre.”

Ça, c’est pour nos régions, particulièrement bien équipées. Mais dans d’autres contrées du monde, plus reculées, le câblage n’est pas toujours assuré partout. Pour que leurs habitants puissent tout de même effectuer des transactions, d’autres moyens leur sont offerts.

“Dans certains pays, notamment en Afrique, les paiements se font par des ondes électroniques, en utilisant le réseau 4G, ou par des satellites”, note Charline Gorez.

Les services financiers par satellite (SFB) ne nous sont donc pas destinés en premier lieu. Ils permettent plutôt aux pays peu reliés aux télécommunications et/ou à revenus plus faibles d’avoir accès à tous les services que peuvent proposer les banques, tels que des crédits, des transferts d’argent à distance, etc.

”Notons que dans tous les cas, que ce soit par satellite ou par câble, toutes les transactions sont entièrement sécurisées car cryptées, rassure la spécialiste en marketing et communication. On ne peut rien voir. Même si des données sont interceptées, on ne pourra donc rien en faire.”

Les satellites vont-ils signer la fin de l’argent liquide ?

Peut-être que cette question vous taraude, cher Christian. Elle est légitime car les moyens mis en œuvre pourraient laisser penser que c’est le cas. Mais la réponse se situe ailleurs. Les satellites ne sont pas responsables d’une diminution de l’usage du liquide. Serait-ce plutôt une volonté du secteur bancaire ?

guillement Le cash est un moyen de paiement légal.

”Le but n’est pas du tout d’aller dans une société sans cash, mais on va vers cela, avec tous les moyens de paiements existants, comme le sans contact, le smartphone… En février 2020, par exemple, 16 % des paiements dans les commerces se faisaient via le sans contact. Aujourd’hui, on est à plus de la moitié. Les commerces doivent disposer d’un terminal de paiement. En outre, depuis le Covid, on a constaté une baisse des retraits d’argent. Toutefois, le cash est un moyen de paiement légal. La Belgique faisant partie de la zone Euro, ne peut décider d’un changement seule. Les lois anti-blanchiment font jouer aux banques un rôle de gardien. Tous les facteurs sont là, mais ce n’est pas l’objectif. D’ailleurs, depuis mars 2023, Febelfin et le gouvernement se sont mis d’accord pour assurer un accès suffisant au cash.

Batopin, de la poudre aux yeux ?

Les quatre plus grosses banques du pays – BNP Paribas Fortis, Belfius, ING et KBC/CBC – se sont ainsi unies pour créer Batopin, un réseau de distributeurs neutres de billets. Son nom ? Cash Bancontact. Cela pour répondre à la diminution constante des distributeurs.

Car, selon Financité (mouvement pluraliste visant à développer la recherche, l’éducation et l’action en matière de finance responsable et solidaire), “il y a une volonté très claire de diminuer le cash, comme nous l’affirme Morgane Kubicki, chargée de communication. Les banques veulent faire plus avec moins. Elles ont organisé une difficulté de l’accès au cash. Elles n’ont en effet pas énormément d’intérêt à ce que le cash circule étant donné que cela représente un coût pour elles.”

Et Batopin ? “Ce groupement a décidé de sortir les Bancontact des agences pour mettre des points neutres. On savait que cela allait provoquer la fermeture d’agences.”

guillement La diminution du nombre de distributeurs a précédé la baisse d'utilisation du cash.

Dans une analyse réalisée par Anne Fily, de Financité, en collaboration avec Test-Achats (défense des consommateurs) et Okra (défense des seniors), on peut lire : “En moins de dix ans, la Belgique aura perdu la moitié de ses agences bancaires essentiellement dans les quatre plus grandes banques du pays. Cette tendance qui s’accélère, avec une moyenne de plus d’une fermeture d’agence par jour, entraîne avec elle la suppression des distributeurs de billets qui, en Belgique, sont majoritairement installés dans les locaux des agences bancaires.”

Et Morgane Kubicki d’ajouter. “La diminution du nombre de distributeurs a précédé la baisse d’utilisation du cash. Par ailleurs, une étude menée par Febelfin montre que le nombre de retraits a légèrement augmenté en 2022, après la crise du Covid.”

Du côté de Febelfin, on nous répond que “l’on est dans une période de transition et que cela peut engendrer des frustrations”.

L’importance du cash

Morgane Kubicki tient également à rappeler l’importance de conserver un accès à l’argent liquide.

”C’est une question de résilience que d’avoir accès au cash. L’inclusion financière est importante. Tout le monde n’a pas la possibilité d’utiliser la banque en ligne. Et je peux vous parler d’un autre type de situation. Lors des inondations de 2021, les distributeurs de Theux se sont retrouvés sous eau. Lorsque la Commune a voulu organiser un marché, il n’y avait plus d’accès au cash. L’administration a alors utilisé le Val’heureux, la monnaie locale citoyenne, pour permettre aux transactions d’avoir lieu. Elle a ensuite échangé cette monnaie contre des euros avec les maraîchers à la fin de la journée.”

L’euro numérique

Pour aller plus loin dans cette question liée à l’argent cash et numérique, avez-vous déjà entendu parler de l’euro numérique ? L’Union européenne évoque la possibilité de la mise en place de cette monnaie numérique publique.

”Il existe actuellement deux types de monnaie : les pièces et billets émis par la Banque centrale européenne, donc publics, et les paiements via des comptes bancaires, qui constituent une monnaie privée, nous détaille la chargée de communication de Financité. L’euro numérique serait une façon de donner une équivalence aux pièces et billets.”

Comme le décrit Financité dans l’un de ses documents, “en tant que monnaie publique, l’euro numérique sera par conséquent intégralement garanti par la BCE, ce qui n’est pas le cas de nos euros sur nos comptes bancaires.”

Pour obtenir cette nouvelle monnaie, qui ne sera pas mise en circulation avant 2024 au plus tôt, il sera possible d’ouvrir un compte auprès d’une banque ou d’un autre organisme de paiement ou public. “Les personnes physiques qui ne souhaiteraient pas ouvrir un compte en euro numérique auprès d’une banque ou d’un établissement de paiement pourront néanmoins avoir accès aux euros numériques. Pour ce faire, les Etats membres devront désigner des entités publiques locales ou régionales, ou des bureaux de poste pour distribuer l’euro.”