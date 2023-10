Pourquoi des personnes fichées à l’Ocam sont-elles en liberté ? Que fait le gouvernement ?

Le match Belgique-Suède a été endeuillé par un attentat lundi 16 octobre 2023 à Bruxelles. Deux Suédois ont été tués, un troisième blessé, par un terroriste, Abdesalem Lassoued. La question revient après chaque attentat : savait-on que les coupables étaient radicalisés et, si oui, pourquoi n’a-t-on rien fait pour les arrêter avant qu’ils commettent leurs actes barbares ?

L’Ocam est l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace en Belgique. C’est lui qui est chargé, entre autres, de recenser les personnes qui pourraient présenter un danger pour notre pays, qu’elles soient extrémistes ou terroristes. “La liste de l’Ocam fait référence à la Banque de données commune (BDC), nous explique-t-on à l’Ocam. Elle est accessible à tous nos services partenaires. Dans cette liste, il y a des terroristes qui font l’objet d’un suivi prioritaire.”

5 listes dans la Banque de données commune

Ces individus sont classés en 5 catégories, selon qu’ils sont partis (et peut-être revenus) combattre à l’étranger pour un groupe extrémiste ou ont l’intention de le faire, qu’ils veulent commettre des attentats terroristes ou les soutenir, qu’ils tiennent des propos justifiant le recours à la violence à des fins idéologiques ou tentent de radicaliser leur entourage, qu’ils ont l’intention de commettre un acte de violence sans avoir entamé de démarches en ce sens, et enfin qu’ils aient été condamnés pour terrorisme en Belgique ou à l’étranger.

”Pour certaines catégories, comme les FTF (Foreign terrorists fighters) – les personnes qui sont parties vers une zone de conflit dans le but de se rallier à un groupe terroriste, ou qui en reviennent ainsi que les personnes qui ont été empêchées de partir ou qui ont l’intention de le faire – elles ont souvent été condamnées. Après leur peine, elles ont été relâchées. Et il est normal pour elles de vouloir reprendre leur vie en main. Mais il peut y avoir un suivi, d’un côté, sécuritaire et, de l’autre, socio-préventif. Ils peuvent ainsi recevoir une aide pour se réintégrer dans la société. C’est la meilleure façon de réduire le risque de récidive.”

Cette approche est menée via la Stratégie TER (Extrémisme et terrorisme), qui crée un partenariat entre services de sécurité (Ocam, police fédérale et locale, services de renseignement belges) et d’autres services publics fédéraux (SPF Intérieur, SPF Finances, SPF Justice…), les Communautés et Régions (Service d’aide à la jeunesse, Maisons de la Justice…), les entités fédérées et de nombreux acteurs locaux tels que les villes et les communes ainsi que des services socio-préventifs. Car, c’est un constat, “une approche purement répressive s’est en effet avérée insuffisante”.

L’auteur du meurtre des deux Suédois n’était pas sur cette liste.

En tout, 700 personnes sont reprises dans la BDC de l’Ocam (en France, on les surnomme “fichés S” pour Sûreté de l’État), dont 600 pour radicalisme islamiste, le reste étant pour la plupart des extrémistes de droite.

Toutefois, l’auteur du meurtre des deux Suédois n’était pas sur cette liste car les informations d’une éventuelle radicalisation transmises par un pays étranger n’ont pas pu être confirmées.

De sérieux indices pour intervenir

Pour le reste, toutes les personnes fichées n’ont pas commis d’acte délictueux. Certaines ont effectivement été condamnées pour des crimes terroristes, mais pas toutes. “Les gens qui sont repris sur les listes de l’Ocam sont suivis de près par le Service général du Renseignement et de la Sécurité, la Sûreté de l’État et la cellule terrorisme de la police fédérale, nous précise Nick Gyselinck, porte-parole du ministère de l’Intérieur. Mais ce n’est pas pour autant qu’ils ont déjà commis des actes repris dans le droit belge comme des crimes. Il se peut, par exemple, qu’une personne suive sur les réseaux sociaux certains groupes qui posent question. On s’interroge, mais jusque-là, il n’y a rien de répréhensible.”

On ne peut en effet pas arrêter quelqu’un sur la base d’une simple présomption. “On est en Belgique, dans un État de droit. D’un autre côté, le parquet fédéral peut, selon des indications sérieuses, intervenir auprès de personnes qui ont l’intention de commettre un crime. Comme lors de l’opération de démantèlement d’un groupe terroriste à Verviers en 2015. Pour cela, il faut vraiment avoir des preuves qu’une attaque va avoir lieu. Car le parquet va devoir justifier son intervention.”

À l’Ocam, on nous confirme que la liberté d’expression et les droits fondamentaux doivent être respectés. “Ce n’est pas suffisant de simplement consommer de la propagande, il faut aussi une volonté de justifier la violence par des motifs idéologiques et tenir un discours radicalisant. Il y a un besoin de lien vers la violence ou un discours de haine.”

Et de conclure. “Nous avons développé un site web sur le sujet afin de fournir un maximum de transparence sur l’action de l’Ocam.”

https://ocam.belgium.be/