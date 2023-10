Bagages perdus ou arrivés en retard, quels sont les recours?

A chaque voyage en avion, le risque de voir ses bagages perdus ou endommagés existe. Même si vous êtes en vacances, il faut réagir vite, si vos bagages n'apparaissent pas sur le carrousel, à l'arrivée à l'aéroport. Vous pouvez signaler immédiatement le dommage, la perte ou le retard à l'aéroport, au bureau de votre compagnie aérienne, dans la zone de réception des bagages ou au bureau des objets perdus/trouvés (« Lost & Found ») de l’aéroport.

Il est également possible de faire cette démarche en ligne via le site internet de la compagnie aérienne, dans les 24 heures après l’arrivée réelle de votre vol. Cette démarche permet de recevoir un formulaire PIR (Property Irregularity Report) et qu’une enquête soit ouverte. Il est également conseillé de prendre contact avec la compagnie aérienne et lui demander de vous tenir informé de l'enquête.

Vous devez constituer un « petit dossier » avec le formulaire PIR, la carte d'embarquement, le reçu du bagage (étiquette à code-barres).

Gardez tous les reçus d'achat

Il est possible que vous deviez racheter une brosse à dent, du dentifrice, des sous-vêtements... Mais plus le temps passe, plus vous aurez besoin de vêtements, surtout si la perte a lieu à l'aller, quand vous vous rendez sur votre lieux de vacances. Gardez tous les tickets pour demander un remboursement à la compagnie aérienne

La majorité des bagages sont retrouvés dans les 24 h et livrés aux voyageurs. Après 21 jours, le bagage est réputé perdu et le dossier est envoyé au service clients.

L'indemnisation

Pour obtenir une indemnisation, le formulaire rempli à l’aéroport ne suffit pas. Vous devez en plus de cela envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie aérienne. Le SPF met à votre disposition une lettre type que vous pouvez adapter à votre situation, en estimant le montant du préjudice.

Vous avez 7 jours si votre bagage a été endommagé, 21 jours s’il a été retardé. Vous devez l’envoyer le plus rapidement possible si votre bagage est perdu. Le montant maximum remboursable pour les achats de remplacement ou la perte totale des bagages est d’environ 1 600 € par passager.

Si vous disposez d'une assurance protection juridique, contactez-là. Il est possible qu'elle prenne en charge une partie des frais, avant de se retourner sur la compagnie aérienne.