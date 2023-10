Qu’il s’agisse d’un vélo purement mécanique ou d’un vélo électrique classique, c’est l’assurance familiale qui intervient pour indemniser a victime si le cycliste est en cause.

«L’assurance n’est pas obligatoire, mais de nombreuses familles en disposent», reconnaît Peter Wiels, porte-parole chez Assuralia, l’union professionnelle des entreprises d’assurances. Une enquête récente d’Assuralia montre que 82 % des familles en Belgique ont une assurance familiale. Chez les personnes vivant seules, sans partenaire et sans enfant, seulement 63 % ont une assurance familiale. Mais même sans enfants et sans chien, on peut en avoir besoin!»

Et si le cycliste fait partie des personnes sans assurance familiale, il devra payer de sa poche. «Il n’y a pas d’adresse de secours, dit Peter Wiels. La victime, ou plus précisément son assureur, présentera la facture à l’auteur des faits, qui devra payer lui-même.»

Notez que si vous roulez avec un vélo électrique atteignant plus de 25 km/h, un speedelec, vous devez l’assurer avec une RC Auto. «C’est la même catégorie que la mobylette et la moto. Mais il faut une assurance par véhicule, bien évidemment.

Si vous avez une voiture, un vélo rapide et une moto, parlez-en à votre courtier ou un direct avec votre assureur, parce qu’il existe des “packages” qui peuvent s’avérer plus intéressants sur le plan financier» conseille Peter Wiels.