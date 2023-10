Pourquoi lit-on la mention "sans gluten" sur les emballages de jambon ?

C’est quand un produit contient moins de 20 mg de gluten par kg, que le produit peut afficher la mention "Sans gluten" explique Anne-Marie Lauwers, diététicienne spécialisée à la consultation pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque aux cliniques universitaires saint-Luc.

Mais cela ne répond pas à votre question, Anne-Marie: pourquoi y aurait-il du gluten dans le jambon ? Mme Lauwers émet l’hypothèse que le gluten provient de la saumure du jambon. Mais à la faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège, Antoine Clinquart réfute cette piste. "Selon l’Art. 3MN de l’Arrêté Royal qui s’applique à la composition des jambons, la saumure utilisée pour fabriquer le jambon ne peut contenir de protéines d’origine non carnée, donc elle ne peut pas contenir de gluten, qui est une protéine végétale."

Mais d’où vient le gluten, alors ? "La seule possibilité d’utiliser des protéines non carnées est pour remplir des cavités entre les muscles résultant du désossage et cela se limite aux jambons et épaules cuites sans référence à une préparation artisanale ", répond le spécialiste.

Le magazine Test-Achat avait réalisé en 2018 une étude montrant que l’étiquetage du jambon ne correspondait pas à la réalité. L’étude avait montré que dans certains jambons, il n’y avait que 72% de viande et ne répondaient à l’époque pas à la législation belge.

Un vrai risque pour les personnes cœliaques

Pour les personnes souffrant de la maladie cœliaque, la dose de gluten acceptée par jour est infime, rappelle Mme Lauwers. "Elle ne peut pas dépasser 10 mg par jour. Or, quand on prend une tranche de pain normal, on a 2 500 mg de gluten. Donc, il faut un régime d’éviction très très strict. "

La diététicienne se souvient d’une patiente qui expliquait qu’elle préparait les tartines de ses enfants avant de prendre son petit-déjeuner. "Je lui ai demandé si elle prenait une autre assiette pour son repas à elle… Et j’ai vu à ses yeux que ce n’était pas le cas. Quand on est cœliaque, il faut prendre une autre assiette, bien rincée. C’est vraiment très strict. Une autre patiente me disait qu’elle prend des salades toutes préparées et qu’elle enlève les croûtons. Mais ça ne peut pas marcher comme ça, elle risque de dépasser les 10 mg, rien qu’avec les traces laissées par les croûtons."

Les effets sur l’état du côlon sont conséquents, "et le malade ne le sent pas forcément par des symptômes douloureux" prévient la diététicienne.