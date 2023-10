Travailler après 65 ans : quelles sont les conditions pour occuper un flexi-job ou un autre emploi quand on est pensionné ?

Travailler après qu’on a atteint la limite d’âge est de plus en plus courant. Parfois par passion, souvent par nécessité. Il faut avouer que la tendance actuelle est à l’allongement des carrières au maximum. La pension à 66 ans en 2025, puis à 67 ans en 2030, en témoigne. Tout comme le bonus offert à ceux qui continuent à travailler et ne prennent pas leur pension anticipée. L’objectif étant de combler le trou de plus en plus profond du budget pension. L’accord sur le budget 2024, présenté ce 9 octobre 2023, prévoit d’ailleurs de nouvelles mesures pour maintenir les travailleurs sur le marché de l’emploi le plus longtemps possible.

Que vous souhaitiez travailler durant votre retraite, chers André et Vincent, est donc une bonne nouvelle pour l’État qui vous ouvre les bras.

Les flexi-jobs

Les flexi-jobs sont des emplois que l’on peut effectuer en plus d’un autre travail. Cela pour s’assurer un revenu complémentaire. Ils ne concernent que certains secteurs (horeca, commerce, spectacle, soins…). L’accord sur le budget 2024 prévoit cependant d’élargir le nombre de secteurs visés, en passant de 10 à 22 (comprenant ceux de l’agriculture, de l’immobilier, de la petite enfance, de l’événementiel…).

”Un flexi-job est l’occupation dans le cadre d’un contrat par lequel un travailleur s’engage à effectuer un emploi complémentaire pour un employeur à condition que ce travailleur soit déjà occupé chez un ou plusieurs autres employeurs à raison de 4/5e d’un temps plein, nous précise Carine Straet, attachée à la direction générale Expertise du SPF Sécurité sociale. Toutefois cette condition n’est pas applicable si le travailleur en flexi-job est pensionné. De manière générale pour les personnes pensionnées, il est possible d’effectuer un flexi-job si la personne est pensionnée depuis au moins deux trimestres avant l’exercice du flexi-job.”

Cette formule se veut avantageuse tant pour le patron que pour le travailleur. “L’employeur ne doit payer qu’une cotisation patronale de 25 % pour un travailleur flexi-job et ne doit pas payer de précompte professionnel. Et le travailleur ne doit pas payer de cotisations des travailleurs ni de précompte professionnel sur le flexi-salaire. Il ne se retrouve pas dans une tranche d’imposition supérieure, mais acquiert des droits sociaux.”

Pour répondre à votre question, cher André, il n’y a pas de plafond pour exercer un flexi-job après 65 ans. “En principe, le cumul d’une pension de retraite avec un revenu (notamment un flexi-salaire) est illimité après plus de 65 ans. précise Carine Straet. Cependant, dans certains cas, un plafond de revenu est prévu.”

En clair, vous pouvez occuper un flexi-job et gagner un montant qui n’est pas plafonné sauf si vous percevez une pension de survie. Dans ce cas, votre salaire annuel ne peut pas dépasser 26 678 euros (travailleur, fonctionnaire ou mandataire) ou 21 342 euros (indépendant ou mixte travailleur et indépendant). Ces montants sont majorés si vous avez un ou des enfants à charge.

Retraité au boulot

Pour les autres types d’emploi que ceux visés par les flexi-jobs, la règle n’est pas si différente, cher Vincent. Lorsque vous aurez atteint 65 ans ou 45 ans de carrière, vous pourrez être pensionné tout en continuer à travailler, comme indépendant ou comme salarié. Cela vaut aussi si vous percevez une allocation de transition. Vos revenus pourront alors être illimités. Mais ils ne seront pas exempts de cotisations sociales ou d’impôts.

Par contre, si vous n’entrez pas dans ces critères (que vous n’avez donc pas 65 ans ou 45 ans de carrière), des plafonds sont prévus. Cela va de 7 389 euros pour un poste d’indépendant (11 083 euros en cas d’enfant à charge) à 9 236 euros (13 854 euros en cas d’enfant à charge).

Si vous dépassez ces montants, la pension pourra être diminuée, voire suspendue.