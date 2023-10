Que signifie manipuler son GSM au volant ? Quand peut-on être sanctionné ?

Depuis les années 2000 et l’expansion des téléphones portables, les autorités ont dû prendre des mesures pour garantir la sécurité des usagers de la route. La distraction que procure l’usage du téléphone au volant a en effet entraîné une augmentation des accidents.

En 2022, une loi plus précise et plus stricte a été adoptée. Désormais, selon le Code de la route, article 8.4, “sauf lorsque son véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, le conducteur ne peut utiliser, tenir en main, ni manipuler aucun appareil électronique mobile doté d’un écran, à moins qu’il ne soit fixé au véhicule dans un support destiné à cette fin”. En clair, outre le smartphone, on ne peut plus chipoter à quoi que ce soit d’électronique, tel qu’un GPS, une tablette, un ordinateur…

”Dans l’émission qu’a vue votre lecteur, les gens avaient pris leur téléphone en main, nous précise Benoit Godart, porte-parole de Vias, l’institut belge pour la sécurité routière. Ils disaient qu’ils ne l’avaient touché que deux secondes, mais ils l’avaient tout de même manipulé. Ce qui m’a choqué, c’est le nombre de personnes que la police a verbalisées en à peine une heure.”

Bref, si votre smartphone n’est pas fixé correctement au tableau de bord, vous risquez une amende de 174 euros + 7 euros de frais administratifs. Qu’il soit posé sur les genoux, sur le siège passager, sur le tableau de bord ou à côté du levier de vitesse, il pourrait bien vous coûter cher. Le mieux est de le garder en poche ou dans son sac si vous ne possédez pas de support de fixation adéquat.

Retrait de permis

Dans l’arrondissement d’Hal-Vilvorde, le parquet va beaucoup plus loin. Manipuler son téléphone au volant vous vaudra un retrait de permis de 15 jours et un passage devant le juge avec, à la clé une amende de 240 à 4 000 euros. Une mesure déjà en vigueur en Flandre-Orientale (qui comprend Gand et l’autoroute de la mer).

”Cela a l’énorme avantage de marquer les esprits vis-à-vis d’un phénomène en augmentation, commente le porte-parole de Vias. Ce qui est dommage, c’est qu’un conducteur qui fait la même chose dans un autre arrondissement n’est pas sanctionné de la même manière. Pourquoi ne pas organiser ce genre d’action pendant un mois dans tout le pays ?”

Notons que la police va mener une grande opération nationale de contrôle et de sensibilisation de l’usage du téléphone au volant ces mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023.

Distraction au volant

Une petite précision s’impose. Même si votre appareil est correctement en place dans votre voiture, vous n’êtes pas à l’abri d’un contrôle. “Si, en tapotant sur votre smartphone fixé au tableau de bord, vous adoptez un comportement déviant, vous pourriez être verbalisé, signale Benoit Godart. Car, à tout moment, vous devez pouvoir effectuer les manœuvres qui vous incombent et être maître de votre véhicule. C’est aussi de mise pour les personnes qui roulent en talons aiguilles ou en tongs, qui mangent un sandwich… Les chiffres en matière de distraction au volant sont catastrophiques.”

Vias indique ainsi que près de 150 décès par an sont dus à la distraction, dont un tiers provient de la manipulation du téléphone au volant. Cette vilaine manie multiplie par 3,6 le risque d’accident (et même par 12 si on compose un numéro de téléphone) et touche particulièrement les jeunes, même si personne n’est épargné.