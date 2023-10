Que faire si vos faire-part sont bloqués à la poste ou abîmés lors de leur distribution?

Il est vrai que certains courriers ont plus de valeur que d'autres. Aux faire-part de naissance, de mariage et de décès s'ajoute une dimension émotionnelle. La déception est donc d'autant plus grande s'ils n'arrivent pas à temps, se sont perdus ou ont été détériorés. "Normalement, les faire-part devraient être traités en D+1 Prior (ils sont censés être distribués le jour ouvrable suivant le dépôt, NdlR)", nous indique Laura Cerrada Crespo, porte-parole chez Bpost.

Dans votre cas, cher Daniel, vous avez subi les désagréments d'une grève menée fin juin 2023 dans les centres de tri de Bruxelles et de Wallonie. "Cette grève était un événement exceptionnel, précise Laura Cerrada Crespo. Dans ce cadre spécifique, Bpost prend en charge les frais de port du nombre de faire-part non remis dans les délais. Le client devra prouver avec au moins un exemplaire que les courriers ont été distribués trop tard."

Quel que soit le problème (faire-part non reçu, reçu trop tard ou abîmé), il est possible d'introduire une plainte sur le site de Bpost. Selon qu'il s'agisse de faire-part de décès, de mariage ou de naissance, le traitement sera légèrement différent. Une annonce de décès pourra recevoir un dédommagement un peu plus important. "Chaque cas est spécifique. Le service client de Bpost traite tous les dossiers avec sensibilité."

Pour les envois classiques, par contre, aucun dédommagement n'est prévu s'ils arrivent plus tardivement. Les dégâts ne sont généralement pas non plus remboursés, mais un conseil, prenez toujours contact avec le service client, qui peut agir au cas par cas.

Un dernier élément à savoir: seul l'expéditeur pourra éventuellement être dédommagé. Le destinataire ne doit rien espérer.

bpost.be