Est-il normal de payer 10 euros pour installer une application en magasin ? “Tout dépend du service dans sa globalité”

“Demander 10 euros pour installer une application, ça me paraît être de l’abus. Mais il ne faut pas se précipiter et analyser la situation avant d’en tirer la moindre conclusion. ” Ce porte-parole d’une célèbre marque de télécoms l’assure : “On ne fait jamais payer un client pour un coup de pouce aussi minime que celui évoqué. Sans doute que le service était plus large et a demandé plus de temps à l’employé du magasin… ”

En Belgique, les différents opérateurs télécoms (Proximus, Telenet, Orange,…) soutiennent une charte pour le service client dont les termes sont plutôt formulés en temps d’attente. Concrètement, en fonction du temps nécessaire à la résolution d’un problème, l’employé d’un magasin spécialisé demandera un montant fixé et annoncé à l’avance par une grille tarifaire.

Si le remplacement d’une carte SIM ne coûte généralement rien aux clients, la configuration d’un téléphone dans son entièreté (transfert de SMS, photos, vidéos,…) peut déjà être tarifée. Chez Proximus, par exemple, ce service avoisine les 10 euros.

Enfin, pour les formations plus longues et plus spécifiques, liées au fonctionnement d’une boîte mail ou du OneDrive par exemple, la note peut encore augmenter et se rapprocher des 20 euros.

“Dans tous les cas, s’il s’agit d’une option payante, le coût doit être annoncé avant que le consommateur ne donne son accord”, souligne l’association de consommateurs Test-Achats. Aux clients de faire donc attention aux informations données en amont afin de ne pas être (trop) surpris au moment de passer en caisse.