Un cadeau qui tombe à l’eau parce que les conditions d’utilisations ne sont pas communiquées

Hervé Jacquemin est professeur à l’UNamur et spécialisé dans le droit des consommateurs. Nous l’avons questionné sur votre cas, pour voir si les Thermes de Chaudfontaine étaient dans la légalité.

"Il n’y a pas de règles spécifiques pour les bons cadeaux, dit d’emblée le Pr Jacquemin. Mais il y a des règles générales qui s’appliquent dans ce cas, comme l’obligation d’information à l’égard des consommateurs, ou l’interdiction de pratiques trompeuses. Et il existe des règles additionnelles pour les achats à distance. "

Que doit mentionner le bon ?

"On doit trouver sur le bon sa durée de validité", dit Hervé Jacquemin, qui ajoute: "Et s’il n’y a aucune mention, c’est une durée indéterminée". Il faut aussi l’identification de l’entreprise qui offre le cadeau ou service, et les restrictions éventuelles.

"La personne qui a acheté le bon doit avoir été informée du fait qu’il ne peut pas être utilisé le week-end. Si la commande a été faite par téléphone, cet élément doit également figurer dans le courriel de confirmation, en plus des renseignements sur le droit de rétractation éventuel. A priori, rien n’empêche de mentionner aussi la restriction sur le bon en tant que tel. Si l’information se trouve uniquement sur une partie peu visible du site internet, on pourrait considérer que c’est insuffisant ".

Quels recours pour le consommateur ?

La première chose à faire, selon le Pr Jacquemin, c’est d’expliquer sa situation à l’entreprise concernée et essayer de trouver ensemble une solution à l’amiable. Ce que vous avez fait, Audrey, et avez reçu une réponse disant qu’on pouvait "vous donner une place exceptionnellement, en dernière minute si ce n’est pas complet ".

"Faire une démarche en justice n’est pas conseillé pour un bon de 100 €", dit le juriste, qui reconnaît que les démarches des consommateurs devant les tribunaux sont extrêmement rares parce que les enjeux financiers sont faibles, sauf en ce qui concerne les voitures. Cette démarche peut déboucher sur des sanctions assez sévères pour l’entreprise fautive (comme la possibilité de conserver le produit sans devoir le payer), mais elles sont rarement prononcées en pratique.

Si vous avez besoin d’aide, le Pr Jacquemin vous conseille de contacter le service de médiation pour le consommateur . Mais lorsque nous avons fait le test, il nous a renvoyé vers un service d’aide juridique sans nous donner la moindre piste de résolution de votre cas, Audrey.

Enfin, il est également possible de déposer une plainte auprès de l’inspection économique. Mais ici encore, le but du service est de sanctionner les entreprises qui ne respectent pas les règles, pas dédommager le consommateur. Dans votre cas, le règlement à l’amiable reste la meilleure solution.