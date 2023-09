Disparition inquiétante : qui paie les recherches, fouilles et enquête pour retrouver une personne qui ne donne plus signe de vie ?

L’affaire du petit Emile, disparu le 8 juillet 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence (France), a en effet engendré de nombreuses et importantes recherches. Les gendarmes ont fouillé les moindres recoins du hameau du Haut-Vernet, où l’enfant de 2 ans venait d’arriver pour passer des vacances en famille. D’importantes battues ont été organisées, ainsi qu’une enquête minutieuse, toujours en cours aujourd’hui.

Il en est de même pour la disparition de la jeune Lina en Alsace, où tout est également mis en œuvre pour tenter de la retrouver.

En Belgique aussi, des affaires de disparition inquiétante mobilisent régulièrement la police judiciaire, et plus particulièrement sa cellule des personnes disparues. Depuis sa création en 1995, elle a été sollicitée pour plus de 30 000 affaires, dont 97,3 % ont été résolues, en retrouvant soit les personnes vivantes soit des corps sans vie.

Le commissaire Alain Remue, responsable de la cellule des personnes disparues, nous en dit plus sur les moyens mis en œuvre. “Il y a toujours des frais inhérents à une enquête. Lorsqu’une déposition est faite auprès de la police locale, on avertit la cellule des personnes disparues. Parfois, des moyens minimums sont nécessaires, et parfois il faut un déploiement d’envergure.”

Le commissaire Alain Remue dirige la cellule des personnes disparues depuis sa création en 1995. © Bernard Demoulin

Cela peut évidemment faire grimper la note de façon impressionnante. “S’il faut chiffrer la prestation de chaque policier, de chaque expert, du carburant des véhicules utilisés, du kérosène pour les hélicoptères… c’est énorme.”

Pour répondre à votre question, chère Adeline, c’est vous et nous qui, dans nos impôts, payons ces frais d’enquête et de recherches.

Alors, bien sûr, si la personne disparue a été victime d’un accident ou d’un enlèvement, voire d’un meurtre, on peut le comprendre aisément.

Et dans le cas d’une fugue ?

Mais il existe d’autres types de disparitions qui, au départ, peuvent sembler inquiétantes et qui s’avèrent par la suite rassurantes. Comme la fugue d’un mineur – qui est toujours considérée comme inquiétante car il s’agit d’un mineur – ou le départ volontaire d’un adulte, un suicide, une personne désorientée.

”Dans 99,9 % des cas, on ne demandera pas aux proches de payer la facture. Mais je me souviens d’un cas il y a une vingtaine d’années dans les environs de Bruxelles. Une dizaine de personnes attendent le bus à un arrêt. Tout à coup, une camionnette s’arrête et deux hommes cagoulés enlèvent une jeune fille. L’alerte est directement déclenchée. Différentes patrouilles interviennent. Finalement, il s’est avéré que c’était une blague du frère et de l’ami de la jeune fille. Ces fantaisistes avaient 17 ans et ne pouvaient pas conduire cette camionnette qui, en outre, n’était pas assurée. Il s’agissait d’un vrai abus. Le Parquet de Bruxelles m’a donné comme mission d’estimer le coût de cette affaire. Il y en avait pour environ 100 000 FB (2 500 euros). Les frais ont été divisés entre les deux familles, qui ont dû s’en acquitter.”

Mais ce genre de condamnation reste rarissime.

Des coupables condamnés à payer

Sur le nombre de disparitions inquiétantes recensées, peu sont en fin de compte liées à des faits criminels, tels qu’un enlèvement ou un meurtre. Lorsque l’auteur est connu et traîné en justice, en plus d’une condamnation pénale, il risque gros au niveau financier.

guillement Une fois qu'il est condamné, le coupable est toujours condamné à payer les frais de justice

”Une fois qu’il est condamné, le coupable est toujours condamné à payer les frais de justice, nous explique Vincent Cambier, procureur du roi à la retraite. Ces frais de justice ne se conçoivent que si une action judiciaire est en cours et ne sont pris en compte que si l’enquête aboutit à une condamnation.”

Vincent Cambier a notamment été procureur du Roi à Neufchâteau. ©ÉdA – Florent Marot

Les montants réclamés concernent les frais tant liés au procès que ceux qui ont été nécessaires à mener l’enquête.

”Évidemment, ce n’est pas parce qu’il est condamné qu’il va payer. Il me semble que lorsque le prisonnier travaille, une partie de ses (petites) rémunérations est affectée au remboursement des frais de justice, mais aussi au dédommagement des victimes.”

Bref, cela représente une part minime du budget total. “Par ailleurs, tous les frais sont encodés et resteront à charge de l’État si on ne retrouve pas l’auteur.”