Pourquoi mon précompte immobilier a augmenté de 10 % et comment faire pour le payer ?

Avant toute chose, une petite précision s’impose, cher Jacques. L’augmentation du précompte est chiffrée à 9,6 %. Elle n’a donc pas dépassé les 10 %. Il n’en reste pas moins que cette hausse est spectaculaire. L’explication se trouve, comme pour beaucoup d’augmentations de prix, dans l’inflation galopante de ces derniers mois.

”Le SPW Finances se base sur le revenu cadastral pour fixer le montant du précompte immobilier, nous explique Nicolas Yernaux, porte-parole du Service public de Wallonie (SPW). Comme pour les salaires, l’indexation touche les impôts pour que l’argent perçu corresponde au coût de la vie et puisse être utilisé pour des projets et services que procurent les Provinces et les Communes. Tous les services provinciaux et communaux attendent cet argent au 1er janvier car cela représente leur trésorerie principale.”

Pour rappel, le revenu cadastral correspond au revenu moyen net annuel que percevrait le propriétaire s’il mettait son bien en location. C’est donc sur cette base qu’est calculé le précompte immobilier. À cela, on ajoute les centimes additionnels provinciaux et communaux. Ceux-ci sont, comme leur nom l’indique, déterminés par les Provinces et les Communes.

Cela, aussi, peut faire la différence. En général, les Communes les plus riches ont des centimes additionnels très bas. À l’inverse, les entités plus pauvres ont plus de frais, notamment pour l’aide à leur population, et doivent donc augmenter régulièrement leurs centimes additionnels.

À Bruxelles, 8 Communes ont rehaussé leurs centimes additionnels. Les propriétaires se retrouvent donc avec des sommes fortement majorées. En Wallonie, seules trois Communes ont augmenté leur taxe additionnelle : Andenne, Floreffe et Jemeppe-sur-Sambre. Tinlot, où vous habitez, cher Jacques, est heureusement épargnée.

Nous avons contacté l’échevine des Finances de Tinlot, Laurence Médaerts, qui nous explique à quoi servent les montants perçus. “Une administration a besoin de personnel pour rendre un service optimal à sa population. Il faut aussi payer les frais de fonctionnement. La Commune possède plusieurs bâtiments, ainsi qu’une école communale. Ça, c’est pour le budget ordinaire. Il y a ensuite le budget extraordinaire qui permet de faire des investissements. À Fraiture, par exemple, où vit votre lecteur, nous avons commencé des travaux d’agrandissement de l’école communale dans le but d’offrir plus de confort aux élèves, cela pour un montant de 700 000 euros. Nous allons aussi lancer la réfection de la place de Fraiture (750 000 euros). Sans oublier la création d’une piste cyclable entre Fraiture et Soheit-Tinlot (400 000 euros). Les centimes additionnels sont donc destinés à l’entretien, à la réfection… Nous recevons en outre des subsides car cela ne suffit pas.”

Comment faire pour payer le précompte immobilier sans se retrouver sur la paille ?

Les propriétaires wallons sont en train de découvrir la douloureuse. Les avertissements-extraits de rôle en matière de précompte immobilier (1,8 million de courriers) sont en effet envoyés entre juillet et octobre. La moyenne à payer, selon le porte-parole du SPW, tourne autour de 1 000 euros. Et il n’est pas facile pour tout le monde de sortir une telle somme. La solution ? “Le plan de paiement, répond Nicolas Yernaux. Il est disponible en ligne et permet d’étaler le paiement jusqu’à 12 mois. Mais la plupart des gens demandent un échelonnement sur 3 à 5 mois. Cela permet d’adoucir la note. Dans les faits, ces demandes sont quasiment toujours acceptées. Une seule restriction existe si vous n’avez pas honoré les mensualités précédentes.”

Le porte-parole du SPW conseille en outre de bien vérifier si on peut bénéficier d’une réduction. “Si vous venez d’avoir un deuxième enfant à charge, par exemple, il ne faut pas attendre que l’administration en prenne compte pour demander une réduction de son précompte. Sinon, il faudra avancer la somme avant de se faire rembourser. Ce qui arrive deux à trois mois après le paiement.” Pour rappel, à partir du deuxième enfant, une réduction de 125 euros par enfant est prévue. Les propriétaires de logement modeste et les personnes handicapées sont également concernées par une réduction du précompte immobilier.

Permanence téléphonique

Une autre recommandation est de commencer à payer la première mensualité le plus rapidement possible, même si vous n’avez pas encore reçu une réponse à votre demande d’étalement. Au pire, si celle-ci est négative, il vous suffira de payer le solde. Cela afin d’éviter de se mettre en retard de paiement. La crise du Covid a en effet fait exploser les demandes d’échelonnement et les réponses mettent donc plus de temps à arriver.

Depuis que la Région wallonne a repris la compétence du précompte immobilier en 2021, les demandes d’échelonnement se font uniquement en ligne. Mais tout le monde n’est pas familier d’internet. “Bpost se met à la disposition des personnes en décrochage numérique pour les aider à remplir le formulaire en ligne, via certains de ses bureaux, indique Nicolas Yernaux. En tout, 17 bureaux de poste sont accessibles. “Nous avons mis en place une stratégie multicanale car beaucoup de gens trouvent plus facile de tout faire sur internet. Il était donc normal qu’on augmente cette offre. Mais nous ne laissons personne de côté. Outre Bpost, nous avons aussi une permanence téléphonique au 1718.”