Qui sont ces comparateurs d’énergie qui me téléphonent ?

Il existe un comparateur d’énergie public, en Wallonie, lié à la CWaPE (Commission wallonne pour l’énergie). Et à côté de cela, il existe des comparateurs privés, qui vont parfois jusqu’à démarcher les personnes à la maison, par téléphone. Certains de ces opérateurs privés, comme MonEnergie.be et Comparateur-energie.be bénéficient du label de qualité CREG, qui est la Commission de Régulation de l’Electricité et du Gaz (CREG), l’organisme fédéral pour la régulation des marchés de l’électricité et du gaz naturel.

D’où tirent-ils leurs revenus? «Leur site propose d’encoder toutes les données du client : adresse, nom, le code EAN (le numéro d’identification de votre raccordement au réseau d’électricité ou de gaz naturel). Ils reprennent donc une partie de la charge administrative des fournisseurs, explique Kurt Hernot, à la CREG. C’est un gain de temps et de travail pour le fournisseur, qui paie au site un certain revenu par contrat signé via le simulateur.» Le consommateur ne paie donc rien au site comparateur d’énergie privé, et il n’est lié à lui par aucune forme de contrat.

Et quel est l’intérêt pour le consommateur d’aller sur le site d’un comparateur d’énergie? «Il a tout sous la main. S’il doit aller sur les sites internet de tous les fournisseurs, il en a pour quelques heures…» dit la CREG.

Il existe d’autres comparateurs qui ne reprennent pas les tarifs de fournisseurs. Vérifiez bien ces informations si vous voulez balayer toutes les offres.

Mais attention, prévient M. Hernot, il faut bien faire attention aux ristournes et aux suppléments qui pourraient être liés à certains contrats!»