Zones de basses émissions en ville : où peut-on circuler et avec quel véhicule ?

Voici quelques années déjà que les zones de basses émissions se mettent en place dans des grandes villes européennes. La Belgique ne déroge pas à la règle. Actuellement, Bruxelles, Gand et Anvers appliquent la réglementation liée aux LEZ. “À Bruxelles, cela a été décidé en 2015 et mis en application en 2018, nous explique Alice Gérard, cheffe du service Low emission mobility, au sein de Bruxelles Environnement. L’objectif était d’améliorer la qualité de l’air, mais aussi la santé des habitants. À cette époque, on ne respectait pas la norme européenne NO2 (dioxyde d’azote) de 40 µg/m3. On a donc décidé d’interdire progressivement les véhicules les plus polluants.”

Le plan d’action prévoyait diverses étapes depuis 2018, avec l’interdiction progressive des véhicules les moins propres. “Ce calendrier est plus sévère avec les véhicules diesel que ceux roulant à l’essence. Actuellement, les voitures, camionnettes légères, bus et minibus diesel présentant la norme Euro 4 ou inférieure (immatriculés avant 2011), et essence Euro 1 ou sans norme (immatriculés avant 1997) ne peuvent plus rentrer dans la Région de Bruxelles-Capitale. Le prochain jalon aura lieu le 1er janvier 2025. Les véhicules diesel Euro 5 (2015), et essence Euro 2 (2001) ne seront plus admis non plus. D’autres engins seront aussi désormais concernés, comme les poids lourds et les deux-roues motorisés.”

Et cela ne s’arrêtera pas là, puisque l’échéance suivante sera 2030, avec l’interdiction, à Bruxelles, des voitures et camionnettes légères circulant au diesel. Enfin, 2035 marquera la fin de ces véhicules roulant à l’essence. Seule la motorisation électrique sera donc admise. Ce sera également le cas pour les bus urbains en 2036.

”Depuis 2020, pour la troisième année consécutive, on respecte la norme NO2, mais tout juste sur le seuil, note Alice Gérard. Évidemment, il y a eu le confinement durant cette période, on va donc voir si cela va perdurer. C’est la raison pour laquelle nous devons continuer nos efforts.”

Que doit-on faire pour circuler dans une LEZ ?

”Si l’on conduit un véhicule immatriculé en Belgique, il ne faut rien faire, nous rassure la cheffe du service LEZ de Bruxelles Environnement. Car les contrôleurs disposent de toutes les informations nécessaires. Mais pour savoir si on peut circuler à Bruxelles, on peut se référer au simulateur présent sur notre site, lez.brussels/mytax/fr.” Il suffit de noter sa plaque et la date de la première immatriculation, et le tour est joué.

”Il existe par ailleurs des dérogations qui portent sur le profil de l’automobiliste et/ou sur le type de véhicule. S’il dispose d’une carte de stationnement pour personnes en situation de handicap en plus du statut BIM (Bénéficiaire d’interventions majorées, NdlR) ou si le véhicule est adapté au transport de personnes en situation de handicap, il est possible d’obtenir une dérogation sur demande. Les old timers de plus de 30 ans avec une plaque ancêtre entrent aussi dans le cadre d’une dérogation.”

Ça, c’est pour les immatriculations belges. “Les conducteurs de véhicules avec une plaque étrangère ont l’obligation de s’enregistrer sur notre site. S’ils ne le font pas, ils risquent une amende de 150 euros.” Cela même si l’auto est en règle au niveau des normes.

L’amende est salée

Vous ne respectez pas les normes imposées par la LEZ ? Il vous en coûtera 350 euros d’amende. Et inutile de tenter de passer à travers les mailles du filet. “Le territoire de Bruxelles-Capitale possède un réseau de 300 caméras ANPR (lecteur automatique de plaques d’immatriculation en français, NdlR). Le Ring n’est cependant pas concerné. Et il existe 7 parkings P + R (Park + ride) aux abords de la capitale, accessibles aux véhicules qui ne répondent plus aux critères. Ils sont desservis par les transports en commun et sont gratuits pour les automobilistes navetteurs.”

guillement Une période de 3 mois est fixée entre l'envoi de deux amendes. On ne peut donc recevoir que 4 amendes par mois.

Les données des caméras ANPR sont traitées par Bruxelles Fiscalité. “C’est ce département qui envoie les amendes. Il y a possibilité d’étalement du paiement de celles-ci. Une période de 3 mois est fixée entre l’envoi de deux amendes. On ne peut donc recevoir que 4 amendes par mois. Et lors du prochain jalon en 2025, les conducteurs qui circulent une première fois avec un véhicule nouvellement interdit recevront un courrier d’avertissement. Si, 3 mois plus tard, ils ne respectent toujours pas la norme, ils recevront alors une amende.”

Changer de voiture : la solution ?

Les normes de plus en plus strictes vont exclure de nombreux véhicules des routes bruxelloises. De quoi interroger les conducteurs. “Nous oblige-t-on à acheter une nouvelle voiture ?” est la question qui ressort le plus souvent. La réponse est non, selon Bruxelles Environnement. “Bruxelles est très accessible en train, bus, métro, covoiturage, car-sharing, à vélo, à pied… On peut aussi emprunter la voiture d’un proche qui respecte la norme. Pour aider les personnes qui se rendent à Bruxelles, le service Mobility coach est accessible à tous. Il répond à la question : comment me déplacer si ma voiture n’est plus acceptée ?”

Et si on veut absolument utiliser son véhicule qui n’est pas aux normes, il est encore possible d’acheter un pass. “Il permet de circuler de minuit à 6 h le lendemain matin et coûte 35 euros”, précise Alice Gérard. À noter que 24 pass sont disponibles par an. En cas d’oubli, on peut encore se mettre en règle dans les 24 heures qui suivent le déplacement dans la capitale en achetant ce fameux pass.

Des LEZ bientôt en Wallonie ?

Un décret a été adopté en 2019 pour bannir progressivement les véhicules polluants. L’idée était de permettre, dans un premier temps, aux communes wallonnes de mettre en place des zones de basses émissions sur leur territoire, à leur rythme. Jusqu’à présent, aucune n’a répondu à l’appel.

Il était aussi question d’étendre l’interdiction des engins pollueurs à toute la Région wallonne dès 2023. Elle a été reportée au 1er janvier 2025, “afin de ne pas mettre en difficulté les citoyens déjà confrontés notamment à l’envol des coûts énergétiques”, peut-on lire sur le site wallonie.be.

Le calendrier est défini. Les véhicules aux normes Euro 3 et inférieures (immatriculés jusqu’à fin 2005) seront interdites dès le 1er janvier 2025. Suivront les normes 4 (fin 2010) en 2026, les diesels norme 5 (fin 2015) en 2028 et les diesels norme 6 (fin 2019) en 2030. La suite n’est pas encore connue. Toutefois, les choses ne semblent pas bouger aussi vite qu’il le faudrait. “Certains éléments sont en cours de réflexion et seront communiqués dès les décisions prises, nous dit-on au cabinet de la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier. Cette transition ne doit pas se faire sans mesures sociales et économiques d’accompagnement. C’est ce que le gouvernement wallon a clairement indiqué dans le PACE (Plan air climat énergie, NdlR) et sur quoi la ministre travaille actuellement. Par ailleurs, des dérogations sont prévues, entre autres, pour les personnes qui font moins de 3 000 km par an.”

On n’en saura pas plus.