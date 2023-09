Que faire si on est positif au Covid ? Symptômes, test, isolement, masque,… Yves Van Laethem fait le point sur les gestes à avoir

”Que dois-je faire si j’ai le Covid ?”, nous demande Marie de Durbuy. La question semble simple, et pourtant ! Depuis l’amélioration de la situation sanitaire et la levée des mesures et restrictions Covid dans notre pays, beaucoup sont ceux qui ne savent plus quoi faire en cas de positivité au coronavirus. Quand faut-il se tester ? Faut-il encore appliquer une quarantaine ? Quand dois-je porter un masque ? Puis-je aller au travail en étant positif ? On fait le point avec Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral Covid.