Est-ce risqué de gober des œufs crus?

"Pour les personnes plus à risques – comme les jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes et les personnes dont l’immunité est réduite -, la consommation de plats à base d’œufs crus tels que la mayonnaise fraîche, la mousse au chocolat… est déconseillée. Lorsque les œufs sont bouillis ou frits, les bactéries sont détruites et le risque d’intoxication alimentaire diminue" dit l’Afsca.

Si vous avez des poules et que la coquille est sale, l’Afsca conseille de la nettoyer avec un chiffon sec, pas avec de l’eau. Comme lorsque vous manipulez la viande crue, il faut veiller à ne pas contaminer votre plan de travail avec d’éventuelles bactéries présentes sur les coquilles.

Les œufs, au frigo

Cela fait quelques années que l’on entend qu’il n’est pas nécessaire de conserver les œufs au frigo, comme c’est le cas dans les grandes surfaces, par souci de les maintenir à température constante.

Mais selon l’Afsca, à la maison, mieux vaut conserver les œufs au frais et à l’abri de la lumière, pour réduire le risque de salmonellose. "Les œufs doivent être maintenus à une température constante pour conserver leur qualité. Une fluctuation de la température peut provoquer de la condensation sur la coquille de l’œuf. Des bactéries peuvent facilement se développer sur la coquille à cause de ce phénomène de condensation et pénétrer dans l’œuf par la coquille poreuse" dit Aline Van den Broeck, la porte-parole de l’Afsca.