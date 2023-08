C’est AIS, dont vous parlez Sandrine, sont souvent considérées comme LA solution pour rendre le logement plus accessible à l’heure où le prix des loyers augmente,

L’acronyme AIS désigne les agences immobilières sociales, qui agissent comme intermédiaires entre les propriétaires et les candidats-locataires ayant des revenus précaires et modestes qui sont à la recherche d’un logement.

Il existe en 2023 actuellement 33 AIS actives sur 97% du territoire wallon. Le nombre de logements concernés était 8 400 en 2022 et la Wallonie vise 12 000 logements pour l’année 2024.

Quel est l’intérêt pour le propriétaire?

Pour le locataire, l’intérêt est évident: passer par une AIS permet d’occuper un logement en bon état, à un loyer bien plus bas que le marché.

Pour le propriétaire, l’intérêt numéro 1 est la tranquillité. En effet, l’AIS prend en charge toutes les tâches administratives liées à une location, comme le choix du locataire, la rédaction du bail, l’état des lieux d’entrée et de sortie, le suivi des impayés, la remise en état du logement entre deux locataires, la vérification de la souscription à une assurance incendie, la prise en charge de dégradations dues au locataire. Et donc,

Au terme du mandat, le propriétaire récupère son bien dans son état initial (hors usure locative normale et vétusté).

En contrepartie, le propriétaire cède une partie de son loyer. Ce montant varie selon les AIS, renseignez-vous auprès des agences immobilières sociales de la commune où se situe le logement que vous souhaitez mettre en location.

D’autres petits avantages économiques

Côté fiscalité, en Région wallonne et en Région bruxelloise, le propriétaire qui loue par le biais d’une AIS est exonéré du précompte immobilier pour son bien, à partir de l’année suivant celle de la signature du mandat de gestion.

De plus, le propriétaire a accès à des prime et prêts à 0 % TAEG en cas de rénovation d’un bien occupé ou inoccupé depuis moins d’un an ou en cas de réhabilitation d’un bien inoccupé.

Pour pouvoir bénéficier de ces aides du Fonds du Logement, il faut accepter de monter la durée du mandat de gestion à 9 ou 15 ans, alors que la durée du mandat AIS pour tout un chacun est de minimum 3 ans. Et enfin, la TVA est réduite en cas de construction ou achat de neuf (12%) et en cas de démolition/reconstruction (6%).

Avec toutes ces mesures, même si le loyer perçu risque bien d’être plus bas que le marché, la location via une AIS a un attrait certain.