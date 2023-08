Un policier peut-il réclamer le permis de conduire d’un cycliste ?

Non, le fait d’être détentrice d’un permis de conduire n’agrave pas votre cas, Anne.

Mais le policier devait-il vous demander votre permis de conduire ? "Tout dépend du type de vélo", répond d’emblée Audrey Dereymaeker, porte-parole de la zone de police Bruxelles Nord, à propos de votre question. En effet, il faut distinguer d’un côté les vélos "normaux" et les vélos électriques classiques et les speedelec. "Le speedelec est un véhicule deux roues qui a une propulsion plus importante. Il doit êter immatriculé et son titulaire doit être porteur de son permis de conduire, le permis B. "

Les cyclistes "traditionnels" ne peuvent pas être verbalisés parce qu’ils se promènent sans permis de conduire, de même que les conducteurs de trottinettes, "parce que leur véhicule circule à moins de 25 km/heure."

Quelles infractions ?

Le cycliste est soumis au même code de la route que les autres usagers, et il y a même des infractions spécifiques pour les cyclistes, comme l’interdiction de rouler sur les trottoirs (qui s’applique également aux trottinettes).

Si vous êtes en infraction au code de la route, c’est normal que le policier vous demande une pièce d’identité.

Et si vous n’avez pas votre carte d’identité ou bien votre passeport, le permis de conduire peut faire office.

Audrey Dereymaeker rappelle d’ailleurs que toutes les personnes de plus de 15 ans doivent être en permanence munies d’une pièce d’identité, même pour faire du vélo ou se balader à pied. On a parfois tendance à l’oublier.