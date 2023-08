Vous possédez une résidence secondaire ou plusieurs biens : pouvez-vous déduire fiscalement certains frais ?

Avant toute chose, précisons, cher Jean, que le fait que votre fille habite gratuitement dans le deuxième logement que vous possédez ne change rien à la donne. Pour le reste, Les réparations, petites ou plus importantes, n’entrent pas en ligne de compte pour une éventuelle réduction fiscale. “En ce qui concerne les travaux réalisés dans des habitations autres que l’habitation propre, il n’existe plus de réduction fiscale, nous précise Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances. Cela, mis à part la réduction pour isolation du toit en Wallonie et les réductions d’impôt fédérales pour certains emprunts conclus pour rénovation (intérêts, amortissement et assurance-vie).”

Maître Sabrina Scarnà, avocate fiscaliste, explique que l'imposition se fait sur le revenu cadastral. ©Tetra Law

Sabrina Scarnà est avocate fiscaliste. Elle nous explique les fondements de la taxation immobilière. “En Belgique, le principe est que l’on est taxé sur son revenu. En matière immobilière, on pourrait penser que le revenu d’un bien est a priori le loyer qu’il génère. Toutefois, la loi prévoit une imposition non pas sur le loyer réel, mais bien sur le revenu cadastral – qui est fixé de manière forfaitaire, sauf si le bien est loué pour une activité professionnelle. En clair, pour un immeuble que je n’occupe pas, dans lequel habite ma fille sans payer de loyer ou que je donne en location à une personne qui ne l’affecte pas à son activité professionnelle, la base imposable à l’IPP (Impôt des personnes physiques) équivaut au revenu cadastral indexé, majoré de 40 %.”

En ce qui concerne les charges, il n’y a pas non plus de déduction possible, poursuit Sabrina Scarnà, étant donné que le revenu est fixé de manière forfaitaire. “On ne déduit jamais ses charges réelles en matière immobilière. On peut cependant déduire les intérêts de ses emprunts sous certaines conditions et uniquement sur les revenus immobiliers.”

Les résidences secondaires peuvent être soumises à une taxation communale particulière. ©Adobe Stock

Résidence secondaire : même combat ?

Que l’on possède un deuxième bien “classique” ou une résidence secondaire ne change rien concernant l’IPP. Pour rappel, une résidence secondaire est un logement utilisé généralement durant les week-ends ou les vacances. Elle peut aussi être mise en location pour des séjours touristiques.

”La résidence secondaire peut être une notion fiscale lorsque les communes imposent des taxes communales sur les résidences secondaires, qui sont définies comme des résidences dans lesquelles le contribuable peut séjourner sans y avoir inscrit son domicile,” conclut l’avocate fiscaliste.