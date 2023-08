Qui a priorité dans un sens unique limité ?

Le sens unique limité (SUL pour faire court) ou contresens cyclable fêtera l’an prochain ses vingt ans d’existence. Voilà donc vingt ans que les cyclistes peuvent emprunter certaines rues à contresens. L’objectif est de favoriser l’usage du vélo en réduisant notamment les détours. Cette exception est signalée par un panneau additionnel au panneau principal, présentant un vélo. “La voirie est alors accessible à contresens aux cyclistes et aux usagers de trottinette de speed pedelec (vélo électrique pouvant rouler jusqu’à 45 km/h) et, plus rarement, aux cyclomotoristes de classe A”, nous explique Stefan Willems, porte-parole de Vias Institute (Institut pour la sécurité routière).

Il existe différents panneaux indiquant que les cyclistes et cyclomotoristes peuvent emprunter la voie à contresens. ©DR

La route, un lieu de convivialité

Certains seraient tentés de penser que les voitures et autres camions circulant dans le “bon sens” auraient la priorité, d’autres que les cyclistes, considérés comme des usagers faibles, seraient, au contraire, prioritaires. Eh bien, ce n’est ni l’un ni l’autre.

”On fait appel au bon sens, souligne Stefan Willems. Si la route n’est pas assez large pour permettre au cycliste de croiser un véhicule, celui ayant l’obstacle devant lui s’arrête et laisse passer l’autre.” Une bonne pratique confirmée par Nicolas Selfslagh, conseiller technique pour les aménagements cyclables au Gracq (Groupe de recherche et d’action des cyclistes quotidiens). “Quand il y a un aménagement cyclable, les règles sont les mêmes que pour les voitures. Donc, s’il y a un étranglement sur la voirie, c’est celui qui a l’obstacle devant lui qui doit laisser le passage. Quand on marche sur le trottoir, on ne va pas bousculer une personne venant dans l’autre sens. La philosophie est la même sur la route. C’est un lieu de convivialité et de sens commun.”

Et en cas d’accident ?

Évidemment, un accident peut toujours arriver. “Lorsque c’est le cas, reprend le conseiller technique du Gracq, l’usager faible, en l’occurrence le cycliste, sera toujours indemnisé par son assurance pour ses blessures. Mais s’il est en tort, il devra dédommager l’autre usager impliqué.”

Des SUL presque partout

Depuis 2004, les sens uniques limités ont, petit à petit, été adoptés par les Communes. Ce sont elles, en effet, qui sont responsables pour ce type d’aménagement. “La Région a mis en place des conseils pour les aider, note le porte-parole de Vias. Elle a décrit les conditions pour pouvoir réaliser les SUL.”

Parmi ces conditions, on peut citer la largeur de la voirie. Les routes de moins de 2,6 m de largeur sont interdites aux SUL. Entre 2,6 et 3 m, ils sont autorisés. Entre 3 m et 5,5 m, ils sont obligatoires. Enfin, au-delà de 5 m de large, ils sont déconseillés. “À Bruxelles, pratiquement tous les sens uniques ont été mis en SUL,” constate le conseiller technique du Gracq.

Lorsque l’obligation existe, il est toutefois possible pour la Commune d’invoquer des raisons de sécurité pour ne pas l’appliquer. En Wallonie, une seule Commune fait de la résistance. “Braine-l’Alleud est réfractaire, nous explique Nicolas Selfslagh. L’échevin de la Mobilité estime que les conditions de sécurité ne sont pas respectées. Il invoque le Code de la route qui prévoit de laisser 1 m entre la voiture et le vélo. Le but étant d’éviter que le cycliste ne soit frôlé par une voiture le dépassant et ne soit déséquilibré. Braine-l’Alleud se base sur cette particularité pour affirmer qu’on ne peut pas garantir cet espace dans une rue étroite. Mais cette question ne se pose pas car le cycliste à contresens voit arriver la voiture.”

guillement Je me mets à la place d'un enfant de 10 ans. Il ne serait pas en sécurité s'il devait circuler à contresens dans ce type de rue.

De son côté, l’échevin brainois de la Mobilité, Henri Detandt, s’explique. “Les sens uniques que nous avons implantés chez nous ne sont pas destinés à dévier la circulation. Ils existent parce que les routes sont très étroites. Je me mets à la place d’un enfant de 10 ans. Il ne serait pas en sécurité s’il devait circuler à contresens dans ce type de rue.”

L’échevin se défend toutefois d’être “anti vélo”. “Nous réalisons une analyse complète. Quand je peux prévoir une piste cyclable en dehors de la voirie, je suis d’accord. La Commune fait beaucoup de choses en faveur des cyclistes, notamment en rénovant les pistes cyclables. Mais toujours avec le souci de les extraire de la voirie. On veut mettre le cycliste en sécurité. On envisage, par exemple, de réaliser des trottoirs assez larges pour être accessibles aux cyclistes sur de très faibles longueurs.”

Stefan Willems, de Vias, conclut cependant, qu’il “n’a pas été constaté une augmentation des accidents liés à la mise en place de SUL dans les chiffres.”