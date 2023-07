Contrairement aux sulfites, dont l’usage est tout à fait interdit dans la charcuterie (mais autorisé pour les crevettes ou abricots secs), les nitrites sont des additifs alimentaires autorisés, comme l’explique Antoine Clinquart, professeur de technologie des denrées alimentaire à la faculté de médecine vétérinaire de l’ULiège.

À quoi servent les nitrites ?

" Les nitrites sont utilisés depuis très longtemps pour leur effet anti-microbien, en particulier pour lutter contre le germe du botulisme, de la listériose et la salmonellose. C’est un additif dont on parle beaucoup pour le moment parce qu’il est remis en cause par certains, parce qu’il aurait une incidence sur le c ancer colorectal. Mais ce n’est pas du même ordre que le tabagisme pour le cancer du poumon. "

Par quoi remplace-t-on les nitrites ?

Quand on annonce un jambon sans nitrite, par quoi remplace-t-on l’additif ? "On peut ne pas le remplacer, mais dans le cadre d’un jambon cuit, c’est très difficile d’obtenir la couleur rose, qui provient de la réaction entre les pigments de la viande et les nitrites, donc si on n’en ajoute pas, ça a la couleur d’une viande cuite, comme un rôti de porc."

Dans les boucheries artisanales, on utilise généralement du sel nitrité, selon le spécialiste: "Les charcutiers artisanaux utilisent généralement du sel nitrité. Celui-ci ne peut pas contenir plus de 0,6% de nitrite."

le Pr Clinquart ajoute qu’il existe des alternatives végétales. "Certaines contiennent du nitrite ou du nitrate qui va se transformer en nitrite, et d’autres n’en contiennent pas. Mais attention, l’Afsca est très attentive aux mentions abusives sur les conditionnements des produits préemballés. Par exemple, si on n’ajoute pas les nitrites sous forme d’additif mais par le biais d’un ingrédient végétal contenant naturellement du nitrite, elle considère, sur base de la législation européenne, que c’est une façon de contourner l’obstacle. Et que mentionner “sans nitrite” sur l’emballage, c’est induire le consommateur en erreur."

Ces ingrédients végétaux peuvent être des bouillons de légume, des extraits de plantes comme le céleri. "Les plantes à l’état naturel contiennent des nitrates, pas des nitrites, précise Antoine Clinquart. Il faut trouver un moyen de les transformer, notamment au moyen de ferments. C’est une technologie assez complexe."

À côté de cela, il existe des alternatives qui ne contiennent pas du tout de nitrites. "Ce sont des extraits de plantes qui ont des effets anti-microbiens, des plantes qui contiennent des polyphénols (qui ont des effets contre l’oxydation). C’est à vérifier dans la liste des ingrédients." Mais le Pr Clinquart constate qu’il est souvent plus compliqué pour un artisan de se passer de sel nitrité, par rapport à l’industrie alimentaire, qui a la possibilité de réaliser des tests sur le produit, pour vérifier si le germe responsable du bo-tulisme se développe..

Pourrait-on complètement supprimer les nitrites ? Le Pr Clinquart ne l’exclut pas. "Mais cela impliquerait d’adapter le mode de conservation du produit, et surtout, de diminuer sa durée de conservation."