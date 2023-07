Un incendie de compost à Horion-Hozémont, un le départ du feu causé par l’auto-combustion et les fortes chaleurs, à Seilles, qui va jusqu’à détruire la végétation et la toiture d’une habitation…

Votre question tombe bien à point pour rappeler à tout le monde qu’il faut être prudent et garder un œil sur son compost. Même si le commandant Stéphane Thiry, porte-parole de REZONWAL, le réseau des zones de secours situées en Région wallonne, se veut rassurant. "Un compost, c’est une fermentation, donc ça dégage de la chaleur. Il arrive qu’un compost fume un peu. Si vous mettez une feuille de papier dessus, elle prendra feu… Mais le risque est limité."

Où placer son compost ?

On évite généralement de placer son compost trop près de la maison, à cause du risque d’odeurs (même si un bon compost ne sent pas), il faut composer avec un chien un peu espiègle, les mouches, les vers… Faut-il le mettre à l’ombre ou l’arroser, pour éviter toute forme de risque ?

"La seule recommandation que je ferais, c’est de ne pas l’installer en bordure de quelque chose qui peut prendre feu facilement, comme une façade en bois, par exemple. S’il fume ou chauffe trop, il suffit de verser un seau d’eau, et c’est fini."

"Pour quelqu’un qui habite à la campagne depuis toujours, c’est normal de voir un tas de fumier fumer devant une ferme, mais cela peut inquiéter un citadin", sourit-il en parlant avec humour de la rareté des "feux de cacas chaud".

En réalité, ce qui est important, c’est de garder un œil sur l’ensemble de sa propriété, maison comme jardin. Et si le compost vous semble trop chaud juste avant de partir en vacances, versez-y un peu d’eau, pour partir l’esprit en paix.