Procès des attentats de Bruxelles : “Qui paie grassement les avocats des terroristes ?”

Jamais un procès n’aura coûté aussi cher à l’État belge que celui des attentats du 22 mars 2016. Quelque 35,3 millions d’euros ont été nécessaires. Outre l’aménagement de l’infrastructure – il a fallu rénover et adapter le Justitia à Haren -, les frais de justice (les salaires des interprètes, la rémunération des jurés, etc.), il y a un autre poste de dépenses dont on parle peu dans ce plus grand procès de l’histoire judiciaire belge : ce sont les frais d’avocat.