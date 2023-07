"Q ue l’œuf ait un, deux jours ou une semaine, il n’y a aucun phénomène chimique qui fait que l’œuf a un taux de cholestérol plus ou moins élevé, il n’y a aucune incidence" répond Aurore Collignon, chef de service diététique à la clinique de l’obésité à l’hôpital de la Citadelle de Liège.

Mais au-delà de cette stabilité du taux de cholestérol, cela fait déjà plusieurs années que l’on sait que ce cholestérol dans les œufs n’est pas problématique pour notre santé. De quoi parle-t-on ? Dans 100 g d’œufs, l’équivalent de deux œufs, on trouve dans le jaune une teneur de 398 mg de cholestérol. "Mais ce n’est pas parce que l’aliment est riche en cholestérol qu’il fait spécialement augmenter le cholestérol dans le sang, précise Mme Colligon. Ce qu’il faut regarder, c’est la corrélation entre le taux de cholestérol dans le sang et le taux d’acides gras saturés, car un aliment riche en acides gras saturés va faire augmenter le taux de mauvais cholestérol, et donc être délétère pour la santé. Ainsi, les œufs ou les crustacés, qui ne sont pas très riches en acides gras saturés, n’ont aucune incidence sur le taux de cholestérol. Par contre, la viande d’agneau, pauvre en cholestérol mais riche en acides gras saturés, va augmenter le taux de cholestérol dans le sang. "

Parmi les autres aliments riches en acides gras saturés, il y a l’huile de coco. À ne pas confondre avec l’acide gras insaturé du saumon, "c’est protecteur pour le système cardiovasculaire. Comme les amandes, par exemple. Ces aliments favorisent le bon cholestérol, qui est l’éboueur de notre système, qui va nettoyer nos artères."

Peut-on donc manger des œufs à volonté ? La diététicienne recommande une alimentation variée, mais qui peut passer par deux œufs par jour, pour une question de protéines et de graisse: "Vous êtes tout de même à l’équivalent d’une cuillère d’huile pour deux œufs !"