Comment rafraîchir ma chambre sans exploser mon budget?

Selon l ’institut national du sommeil et de la vigilance en France, la température idéale pour s’endormir se situe entre 16° et 18°, car lors des premières heures de sommeil, la température du corps chute, cette baisse de température est nécessaire à l’endormissement.

Les clim à roulettes

Parmi les installations les plus efficaces, il y a le climatiseur. Et quand on parle de climatisation à moindres frais, on pense aux petits climatiseurs sur roulettes, comme on en trouve dans les magasins de bricolage.

Nous avons interrogé un ingénieur, Marc Frère, ingénieur en Thermodynamique de l’UMONS, sur le dispositif. "Contrairement aux grandes unités de climatisation, ces machines ne peuvent pas toujours être rechargées en liquide frigorifique, mais elles sont conçues de façon très simple, pour éviter les fuites. Mais ils peuvent avoir une durée de vie équivalente à nos vieux frigos."

L’ingénieur relève plusieurs points à surveiller. Premièrement, la classe énergétique: "Attention, la consommation finale dépend de la classe énergétique mais aussi du taux d’utilisation de l’appareil." Ensuite, l’évacuation de la chaleur. "Il faut faire un raccordement vers l’extérieur. C’est un peu de bricolage." Et enfin, vérifier en amont que la puissance frigorifique de la clim est adaptée à la surface de la presse.

Quand à une vraie installation de climatisation, il faut étudier en amont le dimensionnement, pour climatiser en même temps plusieurs pièces.

Les ventilateurs

Les ventilateurs ne rafraîchissent pas la pièce, mais donnent une sensation de fraîcheur. "C’est le même principe que lorsqu’on sort de la piscine: s’il fait 35° dehors et qu’il y a un vent très sec, on a froid, parce que la pellicule de l’eau s’évapore vite. Si l’air est humide, l’air en mouvement à cause du ventilateur transmet mieux la chaleur que de l’air stagnant, mais on n’a pas cet effet d’évaporation."

Un grand ventilateur au plafond ou un petit ventilateur ? "La consommation d’énergie dépend de la taille du ventilateur et de la puissance du moteur. Il n’est pas nécessaire de brasser l’air dans toute la pièce, un petit ventilateur à côté de vous peut suffire. Ce qui fait qu’on ressent un effet, c’est la vitesse de l’air au niveau de la peau" analyse Marc Frère.

Avec ou sans glaçons ?

Parmi les trucs de grand-mère, il y a le fait d’installer une bassine de glace dans sa chambre, pour rafraîchir l’air. Cette méthode qui a été reprise par des constructeurs de ventilateurs, qui font des "aircoolers" en mettant des blocs glacés dans le ventilateur. "Les éléments importants sont la quantité de glace et le débit d’air, remarque l’ingénieur. Un modèle unique est a priori assez peu efficace. Cela peut juste donner un effet froid très local, mais pas rafraîchir une pièce."

Au niveau énergétique, l’ingénieur trouve le système un aberrant: "On consomme de l’énergie électrique pour fabriquer des glaçons, en descendant bas en température, alors que pour rafraîchir avec un climatiseur, on descend moins bas. Or, il se fait que le ratio entre la consommation d’électricité et le froid produit est d’autant plus élevé qu’on veut produire du froid quand il fait chaud… On peut se dire que les glaçons ou coolpacks étaient déjà dans le congélateur avant. Mais on consomme beaucoup d’énergie pour quelque chose qui n’est pas très efficace."

Un drap mouillé

Que penser des gens du sud, qui étendent un drap mouillé devant la fenêtre ?

La méthode est bon marché, mais pour avoir un effet, il vaut mieux qu’il y ait du vent, et il faut également que l’eau du drap mouillé s’évapore, donc que l’air soit sec, "ce qui n’est pas forcément le cas en Belgique lors des fortes chaleurs". C’est le principe de changement de phase: évaporation de l’eau… comme fonte de la glace. "L’air qui sort de ce drap s’est refroidi, mais est saturé en vapeur d’eau. Et quand il n’y a plus d’eau, le processus s’arrête. On peut avoir un effet limité dans le temps."

L’ingénieur rappelle qu’en Belgique, les nuits sont rarement très chaudes, et qu’une bonne aération la nuit, couplée d’une bonne occultation la journée peut déjà aider à garder une température supportable.