En météo, on parle souvent de codes couleur : qu’impliquent ces alertes lancées par l’IRM ?

Pour la petite histoire, les codes couleur ont fait leur apparition en 2004. “L’origine de ces couleurs vient d’un code qui a été développé après la canicule de 2003 qui a été particulièrement meurtrière en France, nous explique David Dehenauw, chef du service scientifique Prévisions du temps de l’IRM. Les services météo de différents pays se sont réunis afin de trouver un système qui permet de mieux avertir la population.”

Le principe est simple. Les couleurs vont du vert – où tout va bien – au rouge – l’alerte maximale. Les critères sont assez stricts et respectent des points précis, comme le pourcentage de précipitations, la taille des grêlons, les températures, la couche de neige à venir… Selon la couleur de l’alerte, il y a aussi un délai d’information. L’IRM ne peut pas lancer d’alerte jaune plus de 48 heures avant l’événement, l’alerte orange doit, elle, être diffusée au maximum 24 heures avant. Quant à l’alerte rouge, elle ne sera donnée que dans les 12 heures qui précèdent le phénomène météorologique.

L'IRM a introduit un système de codes couleur pour avertir au mieux la population des risques météorologiques ©EdA

Eviter les fausses alertes météo

”Lors des inondations de 2021, l’alerte rouge avait été donnée dans les 12 heures avant la catastrophe, se souvient David Dehenauw. La commission parlementaire Inondations avait alors posé la question : ne serait-il pas possible de lancer l’alerte rouge plus tôt ? Mais il faut savoir qu’une alerte rouge engendre la mobilisation de cellules provinciales. Et si l’alerte est fausse, ce sera problématique. Bref, il y a une sorte d’équilibre à trouver pour chaque situation.”

Chaque pays fonctionne d’une certaine manière pour avertir sa population. Météo France propose d’office deux cartes de vigilance météo par jour, à 6 h et à 16 h. Mais peut en publier d’autres selon les besoins. En Belgique, comme aux Pays-Bas, on ne publie pas de bulletin à heure fixe. “Nous en sortons plusieurs fois par jour. C’est un travail continu. À chaque moment, on peut lancer une alerte ou la lever, et passer d’une couleur à l’autre. On publie dès que la situation change. Il y a toujours deux prévisionnistes au bureau du Temps, nuit et jour, dimanches et jours fériés, 24 h/24. S’il y a des risques durant la nuit, on essaie d’informer les gens dans la soirée pour éviter qu’ils soient surpris.”

Les alertes de chaleur lancées par l’IRM concernent les vagues de chaleur, mais pas seulement. Le code jaune désigne au moins un jour où la température maximale atteint 32 °C. On passe à l’orange lorsqu’il fait 32 °C de moyenne durant trois jours consécutifs ou 35 °C un jour. Enfin, l’alerte rouge est décrétée si la température monte à 35 °C pendant trois jours ou à 40 °C un jour. Les conseils pour se protéger sont donnés en conséquence.

Des alertes IRM l'hiver aussi

En hiver, les services d’épandage ont aussi besoin de connaître les prévisions au plus tôt. “Ils disposent d’une interface par station routière, avec une évolution du temps en continu. Cette interface leur fournit la température de l’air, la température routière, le taux d’humidité, les risques de formation de plaques de verglas, l’arrivée de pluies verglaçantes…” L’information est personnalisée pour chaque site.

D’autres intervenants sont aussi directement concernés par les bulletins météo. “Les bourgmestres attendent qu’on soit précis dans nos prévisions. Ils veulent savoir s’il va y avoir de la pluie, du vent, des grêlons ou des impacts de foudre et à quelle intensité. Mais il n’est pas toujours aisé de faire la distinction entre les communes. C’est la raison pour laquelle on a développé une application gratuite, IRM Météo.”

Cette application vous informe, par commune, de l’évolution du temps, comme l’arrivée d’orages sur le territoire.

Le travail de prévision comporte un certain degré de responsabilité. On a tendance à désigner responsable l’IRM pour un événement imprévu ou au contraire, pour avoir fait preuve, selon certains, de trop de prudence. Toutefois, l’Institut météorologique se base toujours sur des éléments précis qui attestent de la décision prise. “Selon la loi, il n’y a pas de responsabilité de la part de l’IRM en cas de mauvaises prévisions, précise le météorologue. Mais j’ai été amené à témoigner devant le parlement wallon à la suite des inondations de 2021. La justice et le politique sont toujours susceptibles de nous interpeller. C’est pour cela qu’on conserve toujours les cartes météo pour justifier nos actions.”

Et de conclure. “Je prends tout cela très au sérieux car la vie des gens peut dépendre de nos actions. Nous sommes bien conscients de notre responsabilité quant aux risques naturels liés à la météo. L’IRM est au sommet de la prise de décisions par de nombreux intervenants.”