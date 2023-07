Les crèmes solaires protègent-elles encore après leur date de péremption ? Comment les conserver ?

Il est vrai, chère Amélie, que les crèmes solaires constituent un budget important. Surtout si on ne les utilise que deux semaines par an, durant les vacances d’été. Et c’est là qu’on fait erreur. Idéalement, nous devrions nous enduire de protection solaire durant toute la saison estivale, même en Belgique. D’autant que le changement climatique induit des périodes d’ensoleillement de plus en plus extrêmes. “Normalement, utiliser un flacon de protection solaire en Belgique ne suffit pas sur la saison, nous indique le docteur Claire Dachelet, cheffe du service dermatologie du CHU UCL Namur de Godinne. Et on devrait le finir en une semaine quand on est en vacances.”

Bref, la question ne devrait pas se poser. Mais la réalité est que beaucoup d’entre nous ne se protègent pas suffisamment. Remettre de la crème solaire toutes les deux heures en quantité honorable s’avère en effet fastidieux. “Une quantité suffisante de protection solaire correspond à 2 mg/cm2 de peau, soit deux grosses cuillères à soupe pour tout le corps, précise le docteur Claire Dachelet. Mais moi-même, lorsque je suis en montagne, j’en mets le matin avant de m’habiller et je porte un chapeau et des lunettes. J’en remets ensuite vers midi. Toutefois, pour quelqu’un qui est à la plage, ce n’est clairement pas suffisant et il vaut mieux ne pas y rester toute la journée.” Une petite astuce pour améliorer la protection de sa peau : “s’enduire d’une première couche, puis d’une deuxième dans la foulée.” Cela permet d'avoir une couche suffisamment importante. La dermatologue ajoute qu’une huile en spray sera moins efficace qu’une crème qu’on applique en massant la peau, car le spray s’étale plus et offre une couche protectrice plus faible.

Les indications de péremption sur les flacons de crème solaire sont souvent de 12 ou 14 mois après leur ouverture. “Tant que l’emballage est scellé, le flacon n’est pas en contact avec des agents contaminants, nous explique Laurie Pasteleurs, pharmacienne à Genappe. Quand il est ouvert, la crème perd de son efficacité car il n’y a aucune certitude que les filtres assurant la protection durent longtemps.”

Même son de cloche auprès de la dermatologue. “La stabilité du produit n’est plus assurée. Sans oublier que les produits qui restent longtemps dans un contenant en plastique sont contaminés par des particules plastiques.” Et de rappeler que la meilleure protection est de ne pas s’exposer. “Il faut avoir une attitude adaptée, ne pas s’exposer, porter des vêtements… Le dernier rempart est la crème solaire.”

Comment bien conserver sa crème solaire ?

Il se peut que la protection solaire reste tout de même efficace après la date de péremption. Mais à certaines conditions. “Le flacon doit rester le mieux fermé possible, insiste Laurie Pasteleurs. Il ne faut pas laisser de résidus de crème ou d’autres éléments, comme du sable, sur l’ouverture. Évitez aussi de le laisser en plein soleil ou dans un environnement humide. La salle de bains n’est pas un espace sûr pour conserver une crème. Enfin, un flacon muni d’une pompe reste un peu plus stérile que d’autres contenants.”

guillement Le bronzage vient progressivement. En une semaine, on n’atteindra pas la même coloration qu’en trois semaines.

Pour le docteur Claire Dachelet, il convient de bien choisir sa crème et de ne pas en changer au cours de la saison. “On peut conserver sa protection solaire SPF50 car on bronze même avec cet indice. De toute façon, on ne renouvelle pas assez souvent les applications, donc autant ne pas en racheter. Le bronzage vient progressivement. En une semaine, on n’atteindra pas la même coloration qu’en trois semaines. Mieux vaut éviter les expositions trop brutales.”

Les prix des crèmes solaires ont augmenté

On s’en doutait. L’importante inflation que nous avons connue ces derniers mois a touché tous les secteurs, dont celui des protections solaires. “On peut compter facilement 2 à 3 euros en plus, remarque la pharmacienne. Un flacon de 200 ml passe de 20-22 euros à 23-25 euros."

Et ce n’est pas le seul écueil cette année. “Il y a aussi un problème d’approvisionnement. Les laboratoires ont des difficultés à se fournir en matières premières ou en flaconnage. En tant que pharmaciens, nous avons dû nous tourner vers des gammes où il y avait du stock.” Vous risquez donc de ne pas retrouver votre crème solaire préférée.