"I l est vrai que lorsqu’on roule avec les fenêtres ouvertes, on augmente la consommation de carburant de 4% en moyenne, analyse Jean Marc Ponteville, chez d’Ieteren. Cela varie en fonction de la forme plus ou moins aérodynamique de la voiture. Quand on roule avec les fenêtres ouvertes, on perturbe l’écoulement aérodynamique autour de la voiture: on crée des turbulences, qui ont un impact sur la consommation."

Et la climatisation ?

Pour Jean-Marc Pontdeville, la climatisation consomme davantage. "Mais là, cela dépend de la différence de température entre l’air extérieur et celle de l’habitacle. Par temps chaud, la climatisation peut consommer jusqu’à 10% de plus."

Une équipe de France 2 avait réalisé le test de relier Montpellier à Narbonne sous 37 °C, en 2015. Premier test avec les fenêtres ouvertes, deuxième avec la climatisation, pour une température interne de 22°, soit 15° à rattraper. Ellet avait obtenu une consommation identique moyenne, de 5,4 litres aux 100 km.

En 2022, la RTBF a fait le test entre Jambes et Habay, et là, la climatisation consommait plus que les fenêtres ouvertes: une différence de 0,9 litre.

L’Agence de la transition écologique française Ademe Expertises, avance quant à elle les chiffres suivants: une climatisation augmente la consommation de carburant, de l’ordre de 2 litres pour 100 km en ville, environ 0,4 litre au 100 sur route et autoroute, et en moyenne autour de 1 l/100 km pour les véhicules les plus récents.

Et si vous êtes en plein questionnement pour vos trajets de vacances, sachez que le coffre de toit entraîne une surconsommation de 10 à 20%… préférez-lui un bac fixé sur l’attache remorque.

L’air co a d’autres avantages

Si l’air conditionné pollue davantage – plus d’émissions de CO2, et rejet de fluide frigorigène en cas de fuite -, il a pour mérite d’assécher l’air et éviter de faire rentrer la poussière et le bruit.

"Climatiser peut être un élément de sécurité également, reconnaît Jean-Marc Pontdeville, car au-delà de 26° la concentration est plus difficile à maintenir: entre 19° et 26°, on la maximise. De plus, en période de pics de pollens, la clim couplée au filtrage d’air peut soulager les personnes allergiques."

Ademe Expertises émet quelques conseils: ouvrir les fenêtres pour évacuer la chaleur avant d’enclencher la climatisation. Puis rouler fenêtres fermées ; limiter la différence de température avec l’extérieure à 4-5° ; stationner à l’ombre quand c’est possible ; faire réviser l’air conditionné s’il est en panne pour repérer la fuite de fluide frigorigène, qui pollue lui-aussi.