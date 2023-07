Elèves en échec aux examens de fin d’année: Comment réagir en tant que parent ?

Les derniers jours de l’année scolaire sont une période pleine de stress pour de nombreux enfants et leurs parents. Les résultats des examens et autres épreuves tombent, comme ceux du CEB qui comptent un taux de réussite de 88,17%, avec leur lot de bonnes et mauvaises nouvelles. Les échecs ne font jamais plaisir. Mais il convient de prendre du recul, en tant que parent, pour ne pas accentuer le poids de ces échecs sur les épaules de ses enfants.

Bruno humbeeck est psychopédagogue et auteur de nombreuses publications, notamment dans le domaine de la prévention des violences scolaires et familiales. ©Mathieu Golinvaux

”Quelqu’un qui réussit ses échecs a déjà réussi, nous affirme Bruno Humbeeck, pédopsychopédagogue et animateur de notre capsule La Minute parents. Réussir un échec, c’est trouver une signification positive à cet échec. C’est faire la distinction entre ce que je connais et ce que je ne connais pas. L’échec est un balisage de son parcours, pas la fin de celui-ci.”

Selon le spécialiste, il est important de développer une résistance aux échecs afin d’en tirer le meilleur et non de s’enfoncer. Car, des erreurs, on peut en commettre tout au long de sa vie. “Aujourd’hui, on n’est plus dans une trajectoire de diplôme pour exercer le même métier toute sa vie. On est plutôt dans un apprentissage tout au long de sa vie.” Bruno Humbeeck n’aime d’ailleurs pas le terme “doubler”. “Si vous doublez, on vous invite à refaire la même chose de la même façon. Or, c’est tout à fait l’inverse. Si les notes sont en dessous de la moyenne – sauf le zéro – on va essayer de repérer ce que l’élève connaît et ses erreurs. Ce qu’il ne comprend pas, on va lui donner les moyens de le maîtriser.”

Examen ou évaluation ?

Autre mot qui fait tiquer le pédopsychopédagogue : “échouer”. “Échouer, c’est un bateau qui s’ensable près d’un port. Le principe est très mal vécu. Il faut s’en préoccuper. Même s’il a des difficultés dans toutes les matières, il ne faut pas dire que son enfant est un raté, ce n’est pas la fin de son parcours. Il faut lire le bulletin avec lui et en retirer le positif.”

Le CEB n’est pas un examen ou une épreuve, ajoute Bruno Humbeeck. “Nos enfants ne passent pas des examens, mais des évaluations. Il n’y a que dans le supérieur qu’on passe des examens pour une qualification. Et là, on ne parle plus d’élèves, mais d’étudiants. Quand j’entends parler des “épreuves” du CEB, je me dis que c’est ce qui va faire souffrir les élèves. Or, c’est juste une évaluation de leurs compétences. Et aller en classe différenciée est d’une richesse absolue au niveau de la pédagogie. Ce n’est pas du tout une catastrophe. On va prendre le temps de se préoccuper de l’enfant pendant un an pour lui permettre de reprendre son parcours.”

Enfin, une erreur à ne pas faire : “Publier le bulletin ou les résultats de ses enfants sur les réseaux sociaux. Les parents qui font cela induisent que leurs enfants doivent leur faire plaisir avec de bonnes notes.” S’ils ratent, les parents ne publieront rien, montrant ainsi leur déception à leurs enfants qui sentiront d'autant plus le poids de l'échec.