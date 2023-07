Est-ce toujours intéressant d’installer des panneaux photovoltaïques en Wallonie en 2023?

Si vous commandez des panneaux solaires maintenant, Jean-Paul, vous risquez en effet que l’installation ait lieu après le 1er janvier 2024, et ça change la donne, car les installations postérieures au 1er janvier 2024 n’auront pas un compteur qui tourne à l’envers.

Ça change quoi? "Vous ne jouirez plus à 100% de votre installation solaire qu’à partir du moment où vous consommez l’énergie que vous produisez", dit Régis François, de l’association Be prosumer.

Cela veut dire que si vous consommez l’énergie au moment où vous la produisez, c’est parfait. Si la maison est vide au moment où vos panneaux "fabriquent" de l’électricité, et que vous n’avez pas programmé votre machine à lessiver, votre chauffe-eau, etc., vous revendez votre électricité. Mais on vous la rachète à un prix moins élevé que ce que vous vous payez pour acheter l’électricité le soir, quand vos panneaux ne fonctionnent plus. Be prosumer estime que cela allonge le retour sur investissement: "On passe de 5-6 ans à 9-10 ans."

Désormais, plus on autoconsomme, plus c’est intéressant.

Des panneaux installés autrement

Il y a quelques années, les installateurs préconisaient des panneaux orientés plein sud, mais ce n’est plus le cas, car l’autoconsommation n’est pas optimisée. "Aujourd’hui, on favorise une multi-orientation des panneaux, sur deux pans de toitures, explique Jeremy Kroonen, responsable commercial pour la société Enersol. Cela permet d’éviter les pics de production et de lisser l’apport d’électricité sur une plus longue période de la journée."

Des batteries pour le stockage?

Les batteries ont fortement été encouragées en Flandre, selon M. François de chez Be Prosumer, "avec des primes allant jusqu’à 1.500€ ". "La Flandre a choisi d’y mettre un terme, parce qu’ils estimaient que la combinaison panneaux solaires et batterie était devenue rentable, rappelle M. François. Mais cet incitant a poussé les gens à s’équiper, et on constate aujourd’hui qu’il y a moins de décrochages au nord du pays qu’en Wallonie."

La société Enersol a déjà à son actif une cinquantaine d’installations avec batteries, "et on commande déjà pour 2024", précise Jérémy Kroonen.

Faut-il changer quelque chose à son installation pour qu’elle soit compatible avec le stockage ? "Une installation permettant le stockage doit avoir un ondulateur hybride, qui permet, en plus de sa fonction solaire, de charger et décharger les batteries, explique Jérémy Kroonen. Si l’installation ancienne n’est pas compatible, on peut l’adapter, soit en remplaçant l’onduleur, soit en ajoutant un deuxième onduleur." Une dépense qui n’est pas urgente si vous avez un compteur qui tourne à l’envers jusqu’au 31 décembre 2030.

Les batteries mesurent 70 sur 30 cm au sol et son empilables. Elles coûtent environ 900 € par kWh stockés, une dépense à envisager à court ou moyen terme, si votre compteur ne tourne pas à l’envers.