Oui, Anne-Marie, l’aéroport de Zaventem et celui de Charleroi prévoient tous les deux une assistance pour les personnes qui ont des problèmes de mobilité. Il n’est pas nécessaire d’avoir une attestation de handicap pour avoir accès à ce service.

Comment ça se passe ?

Au moins 48 heures avant le départ de votre vol, contactez votre compagnie aérienne. Le plus tôt sera le mieux: si vous réservez par le biais d’une agence de voyage, signalez le besoin d’aide dès la réservation. Si vous réserver directement par internet, vous pouvez vous inscrire sur le site web de la compagnie aérienne. La compagnie aérienne prendra toutes les dispositions pour vous, tant au départ qu’au retour.

Si vous avez un fauteuil roulant, vous pouvez l’utiliser jusqu’à la porte de l’avion, et le récupérer après l’atterrissage.

Le jour du voyage, présentez-vous au bureau d’assistance pour les personnes à mobilité réduite (PMR) dans le hall des départs au moins une heure et demie avant le départ de votre vol. Attention, ce délai d’une heure et demie minimum est important, car à Zaventem, par exemple, le service n’est plus garanti entre une heure et une heure et demie (mais parfois possible, en dehors des périodes estivales) et complètement impossible si vous vous présentez moins d’une heure avant le départ.

À Zaventem comme à Charleroi, il existe plusieurs points PMR. Un dans chaque terminal à Charleroi, et quatre à Zaventem (Parking P2, niveau 2, Drop-off zone, gare routière et gare ferroviaire.

Vous pouvez également y retirer un fauteuil roulant pour vous rendre à la porte d’embarquement avec votre compagnon de voyage sans assistance supplémentaire.

Ne laissez pas vos problèmes de mobilité vous empêcher de voir du pays.