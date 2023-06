D’où provient la poussière qui s'est déposée sur les voitures durant les semaines de sécheresse de mai et juin 2023?

En effet, Claire, le Sahara n’y est pour rien, à l’inverse de ce que nous avons connu en février 2023. À ce moment-là, le ciel était devenu jaune orangé tant il était chargé de sable. Les véhicules avaient ainsi été recouverts d’une fine pellicule de poussière désertique. Cela en raison d’un vent provenant du Sud.

Cette fois, c’est autre chose. Rappelez-vous, vers la mi-mai, il a cessé de pleuvoir, mais les températures restaient relativement basses en raison d’un vent venu du Nord ou du Nord-Est.

”Il y a eu un blocage anticyclonique entre la Scandinavie et les îles britanniques, rappelle Farid, Monsieur Météo-Mons. Cette région a connu un record d’ensoleillement et de chaleur de l’eau. Comme le vent souffle dans le sens des aiguilles d’une montre, nous avons hérité d’un vent sec et frisquet de Nord Nord-Est, et d’un beau ciel bleu. Avec le soleil qui monte, devenant plus chaud, et des nuits courtes, nos températures ont grimpé. Le vent a aussi tourné à l’Est. Bref, l’anticyclone restant planté là, le pollen, très élevé à cette période de l’année, est resté en suspension. Avec la nuit et la rosée, il s’est plaqué au sol.”

Et d’insister sur les concentrations de pollen tellement élevées qu’elles s’agglomèrent et deviennent visibles à l’œil nu. Sciensano et son service Mycologie et aérobiologie confirment aussi la présence de pollens de grande taille qui peuvent donner une couleur jaune à la poussière, avec d’autres particules de toute sorte.

Une autre explication à cette poussière

Il existe une autre explication à la présence de cette couche de poussière.

”Cela peut aussi être dû à la remise en suspension des poussières – par le vent – provenant des champs et des routes empruntées par les voitures, note Philippe Maetz, collaborateur scientifique à la Cellule interrégionale de l’environnement (Celine). Le sol étant plus sec, le vent soulève la poussière et la disperse davantage. C’est possible localement, s’il y a des champs avoisinants, cela peut toucher la commune d’à côté. Nous n’avons pas constaté des taux de particules fines très élevés, ni d’épisodes de pollution.”

Pour résumer, on peut parler d’un mix de pollen et de poussière du sol.

”Durant cette période de sécheresse chez nous, le sud de l’Europe a vécu une météo très agitée car, en dessous du blocage anticyclonique, il y a ce qu’on appelle un marais barométrique qui engendre des orages, conclut Farid. Actuellement, cela commence à s’inverser.”

D’où les fortes pluies qu’on connaît depuis plusieurs jours.