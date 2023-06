Vous avez bien entendu, Colette. Depuis le 13 juin 1986, la loi belge sur le prélèvement et la transplantation d’organes est basée sur le consentement implicite ou "Qui ne dit mot consent", et cela concerne toute personne résidant en Belgique depuis au moins six mois. Cependant, dans les faits, les soigants agissent avec tact: quand la personne est en état de mort cérébrale, s’il n’y a pas de déclaration antérieure, on consulte d’abord la famille.

Plusieurs moyens pour déclarer

La déclaration auprès de l’administration communale reste valable. Elle avait été "boostée", en 2018, par la possibilité de faire la déclaration en allant voter pour les élections communales.

Mais depuis juillet 2020, d’autres modalités ont été mises en place pour enregistrer sa volonté concernant le don d’organes. La première passe par internet: l’adresse clicpourledondorganes.be vous informe et vous renvoie vers le portail masanté.be.

L’autre possibilité, c’est d’en parler à votre médecin traitant. Vous lui communiquez les nuances concernant votre don, et il enregistre votre volonté sur l’application Orgadon, lancée elle aussi le 1er juillet 2020.

Notez qu’il existe des choix par rapport au type de don d’organes auquel vous consentez. Si vous vous inscrivez comme donneur, vous pouvez choisir de cocher "oui ou non" sur le don à destination d’une autre personne: premièrement des organes vitaux – cœur, poumon, foie, reins, pancréas ; et deuxièmement le don de matériel corporel comme les valves cardiaques, la cornée, la peau, les os pour transplantation. Ensuite, vous pouvez accepter ou refuser le don de matériel corporel humain pour la recherche scientifique et/ou la fabrication de médicaments.