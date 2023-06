Il y a plusieurs éléments dans votre question, Dominique.

Les emballages multiples

Les emballages multiples profitent-ils aux intercommunales, qui gèrent les recyparcs ? Il existe une commission interrégionale de l’emballage (CIE) en Belgique, mais les intercommunales n’en font pas partie. "On y retrouve des représentants des administrations, des centres de tri et des emballeurs" explique Jean-Jacques De Paoli, porte-parole chez Intradel (en province de Liège).

Fostplus explique: "Les entreprises qui mettent des produits emballés sur le marché européen sont responsables de l’ensemble du cycle de vie de l’emballage. En Belgique, elles peuvent sous-traiter la responsabilité élargie des producteurs à Fost Plus, grâce au système du point vert: les entreprises versent à Fost Plus un montant calculé en fonction de la quantité et du type de matériau. Le tarif est fixé en fonction des coûts et revenus réels liés à la collecte sélective, du tri et du recyclage de ce matériau."

En résumé, les emballages les plus difficiles à recycler paient le tarif le plus élevé.

Pourquoi payer une taxe déchets en plus ?

La charge déchet représente un coût important pour les communes explique l’intercommunale namuroise BEP. "La taxe déchets se compose d’une base forfaitaire et une partie variable. La partie forfaitaire couvre le coût du passage des camions de collecte, l’enlèvement et le traitement d’une partie minimale de déchets, l’accès aux recyparcs. La partie variable est liée à votre propre production de déchets."

Les centres de traitement représentent un coût important, parfois pris en charge par plusieurs intercommunales. Notez que les intercommunales publient annuellement un rapport d’activité, consultable en ligne.

Combien rapporte la revente des déchets ?

Impossible d’avoir un chiffre fixe, car le prix des déchets varie très fortement en fonction de la situation économique. Par exemple, dans le courant de l’année 2022, le prix du papier était particulièrement élevé (une tendance entamée en 2021). C’était l’un des signes de la crise de l’énergie. Autre facteur à considérer pour la question du rapport du recyclage: ce secteur est fortement énergivore, et pas seulement en ce qui concerne le papier.

"La fluctuation est très importante. La valeur de revente des papiers cartons, par exemple, peut diminuer de 80% en quelques mois seulement, dit la porte-parole de la BEP, Ingrid Bertrand. Même chose pour les métaux: leur prix de revente peut être réduit de moitié d’une année à l’autre. Mais je peux vous assurer que l’on ne s’enrichit pas sur les déchets ménagers."