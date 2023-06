La réponse du Dr Filip Moerman, infectiologue à l’hôpital de la Citadelle à Liège la fuse immédiatement. C’est "Non". Mais ensuite, il nuance son affirmation en apportant quelques explications.

"Le virus Epstein Barr, qui donne la mononucléose, se transmet par la salive. Appelée maladie de Pfeiffer, on la rebaptise d’ailleurs souvent la maladie du baiser, parce que les jeunes l’attrapent en embrassant leur petit copain ou petite copine."

Quels symptômes pour la mononucléose ?

Les symptômes sont multiples, et pas forcément anodins: "C’est une combinaison de douleur de gorge, de fièvre, d’adénopathie – gonflement des ganglions – une fatigue immense, et la rate qui gonfle énormément." Ce gonflement de la rate peut selon le spécialiste être assorti d’une interdiction de pratiquer un sport, "car c’est dangereux si elle éclate".

Dans certains cas, moins d’1%, il peut y avoir des complications (au niveau du cœur, du foie, ou neurologique…)

"La maladie dure deux à six semaines, mais la fatigue peut perdurer plus longtemps", explique le Dr Moerman. Il ajoute: "La moitié des infections ne donne pas lieu à des symptômes cliniques, et passent inaperçues."

La mononucléose fait son come – back

Si on ne peut pas être infecté à nouveau par le virus Epstein Barr, il ne quitte pas pour autant notre corps. "Comme c’est le cas pour l’herpès ou le HIV, dit l’infectiologue. Et si on est moins en forme, à cause d’une autre infection ou d’une période de stress, on constate que la charge virale présente augmente légèrement dans le sang. Mai pas de façon significative: on ne peut pas dire qu’on fait une 2e fois la maladie. En cas de vraie immunodépression, on peut même avoir une charge virale très haute qui peut nécessiter un traitement supplémentaire."

D’autres maladies causent une grande fatigue

Si vous êtes très fatigué, c’est peut-être à cause d’une autre maladie. "Le diagnostic différentiel est très important, car d’autres virus peuvent faire penser à une mononucléose, comme le cytomegalovirus (CMV), la toxoplasmose, le HIV qui commence par un syndrome mononucléosique. Même le Covid-19 peut parfois ressembler à une infection Epstein Barr ! "

Après la suspicion clinique – personne jeune, douleurs de gorge, fièvre, ganglions – la prise de sang peut confirmer l’infection. "La sérologie montre que le foie est attaqué par le virus." Tout ça à cause d’un simple baiser…