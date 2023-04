Achats et commandes sur internet: comment savoir si des sites de vente en ligne sont fiables? "A titre personnel, je n’irais pas acheter là"

Il n’y a pas d’outil européen pour détecter les sites frauduleux. Le SPF Économie recommande de se faire une idée de la fiabilité du site internet en tapant le nom du site dans votre moteur de recherche (éventuellement avec des termes comme "escroqueries", "avis client", "satisfaction", etc.), vous trouverez les expériences d’autres consommateurs. Si vous remarquez qu’un produit n’a quasiment que des avis positifs, ou très similaires, il vaut mieux faire preuve de vigilance, car ils peuvent avoir été falsifiés. Un petit test effectué avec feet-soles.com, offre un résultat plutôt négatif: " Ce site a tous les ingrédients d’un faux site. Le courrier électronique n’existe pas, Facebook n’est pas non plus digne d’intérêt, Après avoir cliqué sur les icônes, tout est lié à la page principale. Le numéro a un indicatif régional turc. Mais l’adresse et le siège social de FEET SPORT sont dans un tout autre état ", dit le site de consommateurs francevérif.fr, tandis que scamdoc.com lui accorde un indice de confiance modéré (score de 45%).

Nous avons demandé l’avis du Pr Axel Legay, spécialiste en cybersécurité (UCLouvain), qui est lui aussi très méfiant par rapport à Feet-soles.com: "En regardant les données du site sur Who.is, qui dit qui sont les propriétaires et permet de retracer le site, je vois que sa carte d’identité est cachée. On ne retrouve pas le nom de domaine par des sites classiques, l’annuaire inversé… Il y a trop d’incertitudes, je ne conseille pas d’y faire des achats."

Quant au site Vykke.com, il a été créé récemment, est localisé en Islande, et semble un peu plus sûr que le précédent. "Des sites de contrôle lui donnent un taux de sécurité de 60%, parce qu’il y a encore eu peu d’investigations sur le site, explique Axel Legay. Mais à titre personnel, je n’irais pas acheter là, je préfère un grand site, sécurisé."

Mais il vous conseille, André, si vous voulez courir le risque d’acheter sur des sites peu connus, de vérifier qu’il y a bien un système de double vérification de votre carte de crédit, soit une confirmation par un digicode. "Cela empêche une personne d’acheter une objet sous votre nom. Mais il est vrai que sur un site totalement frauduleux, le digicode n’est pas une protection absolue."