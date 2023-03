Vous désirez faire un don en ligne pour une association mais vous vous demandez quelle est la manière la plus sécurisée de le faire. Voici quelques pistes pour éviter les escroqueries en ligne.

Privilégiez les sites officiels

“Le premier conseil qu’on peut donner, c’est de se rendre sur les sites officiels, comme ceux de la Croix Rouge, de Médecins du monde ou de Médecins Sans Frontières, par exemple. On est sûr d’avoir un numéro de compte qui est correct”, explique Michele Rignanese, porte-parole de Safeonweb.be, portail d’informations sur les menaces numériques et la sécurité sur internet.

Si vous n’avez pas d’association de préférence, que vous voulez faire un don pour aider des pays en développement lors de crises ou de catastrophes naturelles, il conseille de se rendre sur le site du consortium 1212.be. Celui-ci regroupe 7 organisations humanitaires qui se coordonnent pour la récolte de fonds en Belgique.

Evitez de répondre aux demandes par mail

Si vous recevez un mail vous proposant de faire un don pour l’une ou l’autre association en ligne, soyez extrêmement vigilant. Encore une fois, il est préconisé de ne pas réaliser de virement en cliquant sur les liens repris dans le mail, mais de se rendre sur les sites officiels. “Il est parfois très difficile de faire la distinction entre un site authentique et un site qui se fait passer pour une organisation, parce que parfois ils ont les caractéristiques techniques d’une organisation, avertit Michele Rignanese. Pour éviter tout risque, il vaut mieux aller directement et activement soi-même sur le site des organisations. ”

Si vous avez un doute, bloquez votre carte bancaire

Si vous avez cliqué sur un lien qui vous semble suspect, ne paniquez pas. “Dans la plupart des cas, il n’y a pas de risque, mais au moindre soupçon, bloquez votre carte bancaire et faite changer votre mot de passe”, conseille Michele Rignanese. Il se peut que vous ayez cliqué sur le lien et ensuite introduit des données sur un site qui ressemble à une plateforme connue, comme celle de votre banque ou de BPost. Au moindre doute d’escroquerie, bloquez votre carte et changez votre mot de passe en contactant votre banque ou Card Stop au 078 170 170. Si vous avez bien été victime d’extorsion, il est conseillé de faire une déclaration à la police.

Si vous n’avez rien fait mais qu’un mail vous semble suspect, vous pouvez simplement le transférer à l’adresse suspect@safeonweb.be. Le mail est alors analysé de manière automatisée. “Si on reçoit beaucoup de notifications de personnes pour un même site, et qu’il s’avère être faux, il est alors bloqué”, conclut Michele Rignanese.

