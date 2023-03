Vous ne devez pas vous en débarrasser tout de suite

"Le permis papier reste valable jusqu’en 2033. À partir de 2032, les premières invitations seront envoyées pour aller échanger son permis papier à la commune contre un permis européen. Le permis papier ne sera plus valable ni chez nous, ni ailleurs en Europe ", explique Charlotte Van den Branden de Reeth, porte-parole du SPF Mobilité et Transports.

Dans les cas où celui-ci a été perdu ou bien que la photo date de trop et que le conducteur n’est plus reconnaissable, il est évidemment possible et même recommandé de demander le nouveau permis avant 2033. "Mais il est vrai que les gens sont fort attachés à ce permis papier, d’autant plus que ce n’est pas comme un passeport. On ne va pas pouvoir le garder puisque l’administration communale le reprend", rappelle Charlotte Van den Branden de Reeth.

Votre permis au format européen devra être renouvelé après 10 ans

Si vous avez déjà un permis au format carte d’identité, celui-ci n’est valable que dix ans. "C ela s’explique par les éléments de sécurité qui sont présents sur cette carte. Ils évoluent d’année en année pour éviter les copies ou faux documents", précise la porte-parole du SPF Mobilité et Transports.

Cette année, environ 425 000 personnes devront le renouveler. Mais attention, contrairement au renouvellement des cartes d’identité, la commune n’envoie pas de document de rappel. Il faudra penser à vous rendre vous-même à l’administration communale pour en faire la demande. Cela vous coûtera environ entre 25 et 30 euros. "Il y a une date de péremption sur la carte et les personnes doivent la vérifier pour pouvoir faire les démarches dans les temps. Elles risquent une amende si elles roulent avec un permis périmé ", met en garde la porte-parole du SPF Mobilité et Transports.

L’objectif, à terme, est que des invitations soient également envoyées pour les permis de conduire. "On espère que tout le processus sera terminé dans le courant de l’année et que pour le dernier trimestre 2023 ce soit en ordre ".