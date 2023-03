Bonjour Jean Marc,

Vous n’êtes pas le seul à nous interroger sur le dépannage des voitures électriques. Les questions les concernant se multiplient. Et cela n’a rien d’étonnant puisque l’année passée, plus de 37 000 voitures électriques ont été immatriculées chez nous, contre 3600 en 2018. De plus en plus de propriétaires et de candidats acquéreurs de voitures électriques s’inquiètent donc de tomber en panne sèche.

Ne tentez pas de remorquer vous-même votre voiture

Si votre voiture électrique tombe en panne sur la route, n’essayez pas de la déplacer vous-même. “C’est très dangereux. Il faut mettre le véhicule sur un plateau, c’est la seule façon pour pouvoir remorquer la voiture, explique Lorenzo Stefani, porte-parole de Touring. N’importe quel dépanneur doit pouvoir le faire. Tous nos patrouilleurs et techniciens sont équipés et ont suivi des formations particulières pour les véhicules électriques et hybrides. ”

Une voiture électrique ne peut, tout simplement, pas être remorquée parce que la transmission se fait directement à la roue. Il n’y a pas de point neutre comme dans les voitures thermiques. Remorquer une voiture électrique à un autre véhicule pourrait forcer le moteur électrique et causer des dommages importants.

Faite appel à un service de dépannage

En cette période hivernale, l’autonomie des voitures électriques peut s’amoindrir. “Si on met l’anti-buée arrière ou si on allume le chauffage, et bien, effectivement, la batterie s’épuise davantage, parce que contrairement aux voitures thermiques, la chaleur vient d’un radiateur et pas du moteur. ”

Puisqu’on ne trouve pas des bornes de recharge partout, les services de dépannage ont des boosters dans leurs camionnettes. Ce sont des générateurs qui peuvent restituer l’équivalent d’un kilomètre par minute en rechargeant les batteries de quelques kW nécessaires pour rejoindre une borne de recharge.

Il y a autant de pannes qu’avec une voiture thermique

“Malheureusement, il n’y a pas moins de pannes avec les voitures électriques par rapport aux thermiques parce que la grande majorité des pannes concernent la batterie et, parfois, il y en a deux par véhicule. ”, explique Lorenzo Stefani. Le nombre de crevaisons de pneus est aussi important. Les véhicules embarquent entre 300 et 700 kg de batteries, ce qui les rend plus lourds et peut davantage user les pneus. D’autres accessoires que l’on ne retrouve pas dans les voitures thermiques, comme les câbles de recharge peuvent s’abîmer. Enfin, les bornes de recharge peuvent également tomber en panne.

Rouler électrique, c’est rouler autrement

L’acquisition et l’utilisation d’une voiture électrique demandent un changement de comportement de la part du conducteur. Il est, par exemple, impossible de compter sur un jerrican de quelques litres pour pouvoir repartir rapidement sur la route, comme on peut le faire avec un véhicule à essence ou diesel. “Il faut vraiment anticiper et adopter une mentalité tout à fait différente lorsqu'on prend le volant”, conclut Lorenzo Stefani.

