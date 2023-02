Certaines personnes n’ont pas reçu automatiquement leur forfait de base énergie pour les mois de novembre et décembre 2022 (forfait de base I). Elles pouvaient alors introduire une demande auprès du SPF Économie à partir du 23 janvier dernier jusqu’au 30 avril 2023 pour l’obtenir. Cela valait aussi pour les installations collectives de gaz. Qu’en est-il pour la prolongation du forfait pour les mois de janvier, février et mars 2023 ?

Non, il n’est pas nécessaire d’introduire une nouvelle demande

Les conditions d’octroi de cette nouvelle prime (de 135 euros par mois pour le gaz et de 61 euros par mois pour l’électricité) sont les mêmes que pour le forfait de base I. Il n’est pas nécessaire d’introduire une nouvelle demande. “Le but est que cela se fasse automatiquement via le fournisseur sous forme de remise sur facture, note de crédit ou virement”, explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Économie.

Toutefois, il faudra encore patienter un peu pour l’obtenir : “Pour le forfait de base II, il ne faut pas attendre les premiers paiements avant fin février”, précise Etienne Mignolet. La date limite pour le paiement automatique par votre fournisseur est le 1er avril 2023. Si le montant de votre facture est inférieur à celui de la prime (qui s’élève à 588 euros sur les trois mois si on combine la prime pour le gaz et celle pour l’électricité), la date limite est le 18 avril 2023.

Comme pour le premier forfait de base, il y aura une phase pour demander la prime si elle n’a pas été octroyée automatiquement, ainsi que pour introduire une demande spécifique pour les installations collectives de gaz. Elle débutera le 23 avril 2023 et prendra fin le 31 juillet 2023.