Bonjour Evelyne,

C’est normal, il va falloir s’armer d’un peu de patience

…parce que légalement, l’état à jusqu’au 30 juin pour vous enrôler et envoyer l’AER. Il s’agit de l’avertissement-extrait de rôle qui vous indique si vous devez payer quelque chose ou si un montant vous est du. Certaines personnes ont bien reçu leur AER et leur remboursement éventuel, mais d’autres, comme vous, doivent encore attendre. “On n’a pas d’ordre de préférence. Tout se fait de façon aléatoire, donc on ne peut pas dire si telle ou telle personne va être enrôlée plus tôt”, explique Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

Cette année a été, en réalité, plus rapide que l’année précédente

…parce qu’à la fin du mois de décembre, 272 000 AER de plus ont été envoyés. Au total, plus de 5 300 000 AER sont partis sur les 7 100 000 qui doivent être envoyés chaque année. Cela correspond à 75 % du total.

Les premiers envois ont déjà eu lieu au mois d’août 2022 et s’étaleront jusqu’au 30 juin 2023 donc. Lorsque vous recevez votre AER, si remboursement il y a, vous le récupérer sur votre compte dans les deux mois. Si c’est vous qui devez un montant à l’état, le délai de paiement a été prolongé de 2 à 4 mois, dans le contexte de la crise énergétique.

Les déclarations papier prennent plus de temps à être traitées

…que les déclarations remises en ligne sur la plateforme Tax-on-web. Il se peut également qu’un contrôle soit effectué sur votre déclaration et que cela rallonge le temps de traitement de votre dossier. “Un contrôle, cela ne signifie pas qu’un agent du SPF Finances débarque chez vous, veut rassurer Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.

“Nous utilisons une application pour vérifier les déclarations. Si un avertissement s’affiche, l’agent est chargé de vérifier les informations inscrites dans votre déclaration et de repérer s’il y a des erreurs ou des incohérences. Par exemple, si on a reçu des fiches de salaire et que vous avez introduit un autre montant que celui repris sur les fiches, alors, on doit procéder à une vérification. ” Dans ce cas de figure, la personne concernée est le plus souvent contactée par mail pour apporter une correction ou demander un éventuel justificatif manquant.

Il est également possible que vous soyez déjà bien enrôlé, mais que vous n’ayez pas encore reçu votre AER par courrier postal. Vous pouvez le vérifier sur le site MyMinfin.be.

