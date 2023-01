Bonjour Benoît,

Si beaucoup de ménages ont bien introduit leur demande ces derniers mois et se sont effectivement vus accorder une allocation de 300 euros parce qu’ils se chauffent au gasoil de chauffage ou au propane en vrac, d’autres, comme vous, n’en ont toujours pas vu la couleur.

195 000 dossiers n’ont pas encore été finalisés

815 000 demandes de chèques mazout ont été introduites depuis le 7 juillet 2022, date à laquelle la mesure a été lancée. 620 000 dossiers ont été finalisés, dont 91 % qui ont donné suite à un payement et 9 % qui ont été rejetés.

Les demandes papier prennent plus de temps à être vérifiées

Si la plupart des demandes ont été introduites en ligne sur le site du SPF Economie, 36 % des demandes, soit 290 000 exemplaires ont été envoyées par la poste. “C’est bête de le dire, mais tous ces courriers papier doivent être ouverts, il faut vérifier que tous les documents soient présents et, ensuite, les introduire dans la plateforme informatique. La vérification par rapport aux données des fournisseurs ne peut se faire qu’après. Donc, il est vrai que pour les dossiers papier, cela peut prendre du temps”, explique Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie. “Les demandes sont traitées plus rapidement si elles sont introduites directement en ligne. ”

Vous pouvez vous retrouver dans trois cas de figure différents

Une fois que votre demande a bien été reçue et introduite sur la plateforme du SPF Economie, plusieurs cas de figure existent :

1. Vous avez reçu un accusé de réception mentionnant que le dossier est arrivé et qu’il a bien été enregistré . Cela signifie que le dossier est en cours de traitement. Il faut simplement attendre que la demande soit acceptée.

2. Vous n’avez jamais reçu d’accusé de réception. Il est alors conseillé de prendre contact avec le SPF Economie à l’adresse mail chequemazout@economie.fgov.be ou au 0800 120 33. Il se peut que l’accusé de réception soit arrivé dans vos spams ou qu’il y a eu un problème technique et que le message n’ait pas été envoyé, alors que le dossier a bien été réceptionné.

3. Vous avez eu un avis de refus et on vous demande de réintroduire une nouvelle demande. C’est notamment le cas pour une série de dossiers qui datent du mois de juillet, bloqués parce que des données étaient erronées ou incomplètes. Il s’agirait de plusieurs milliers de dossiers. “Le problème, c’est qu’on n’a matériellement pas la possibilité de vérifier manuellement chaque dossier refusé. On ne sait donc pas communiquer à chacun de quelle donnée erronée ou incomplète il s’agit dans son dossier, tient à expliquer Etienne Mignolet. Ce n’est pas une situation qui peut paraître très audible pour le citoyen mais il faut réintroduire la demande pour pouvoir avancer et quand même permettre de finaliser ces dossiers et de payer ceux qui ont droit à l’allocation. ”

Si vous êtes dans le troisième cas de figure, ou n’avez, tout simplement pas encore introduit de demande, vous avez encore jusqu’au 30 avril 2023 pour le faire.

Et pour le chèque pellet ?

Pour l’introduction de la demande du chèque pellet, cela se fera de la même façon que pour le chèque mazout : introduire ses données en ligne via le site du SPF Economie ou par courrier postal. Mais pour l’instant, il n’est pas encore possible de le faire. Il faut attendre le 1er février 2023.

L’allocation s’élève à 250 euros et concerne l’acquisition de pellets en vrac destinés au chauffage d’une habitation privée, soit livrés par camion souffleur, soit par palette de minimum 500 kilos et à condition que ce soit le mode de chauffage principal.

A partir du moment où la personne a introduit sa demande et a reçu un accusé de réception, le SPF Economie doit communiquer l’accord ou le refus dans les deux mois et au plus tard le 30 juin 2023. Et dès qu’il y a un accord, il faut compter une dizaine de jours pour recevoir l’allocation.

