"bpost a été contactée par la poste ukrainienne,nous explique Laura Cerrada Crespo, porte-parole de bpost. C’était un appel à l’aide pour les citoyens restés au pays."

Les colis sont composés d’alimentation, de produits de soin et d’hygiène, des soins pour bébés, de l’alimentation pour animaux de compagnie et aussi de l’aide médicale. Presque tout a été offert par les clients de bpost mais certaines sociétés, comme Tom & Co, ont également offert du matériel.

Dirk Tirez, CEO de bpost (à gauche), et les 4 chauffeurs en partance pour la frontière ukrainienne. ©© Jacques Duchateau

60 colis par jour

À Saint-Vith, il y a eu jusqu’à 60 dons de colis par jour. Tous les colis déposés dans les bureaux de poste de Belgique ont été centralisés au dépôt de Jemelle (Rochefort). Là, ils ont été triés, étiquetés, emballés puis chargés dans deux camions semi-remorques.Direction: un lieu tenu secret, pour ne pas faire prendre des risques inutiles à ceux qui réceptionneront ces 25 tonnes de vivres et de matériel.

BPost envoie des camions de ravitaillement et d’aide humanitaire à la frontière ukrainienne. ©© Jacques Duchateau

Laura Cerrada Crespo:"Nos 2 camions, conduits par 4 chauffeurs, vont rouler jusqu’à la frontière ukrainienne. Là, ce sont des camions de la poste ukrainienne qui vont charger les 64 palettes et les emporter dans les lieux de distribution."

Les chauffeurs sont tous bénévoles. Et c’est sous le regard ému du CEO de bpost, Dirk Tirez, que les deux gros camions blancs ont pris la route ce lundi après-midi. Leur voyage devrait durer quatre jours: deux jours aller, deux jours retour.Avec, sur place, un arrêt le plus court possible pour décharger les camions et remettre le matériel aux collègues ukrainiens.

BPost envoie des camions de ravitaillement et d’aide humanitaire à la frontière ukrainienne. ©© Jacques Duchateau

La solidarité entre êtres humains

Jonathan Costa est chauffeur bpost. Originaire de Dison, il est un des quatre chauffeurs volontaires partis ce lundi pour la frontière ukrainienne."On va transporter des marchandises de nécessité pour l’Ukraine. C’est une belle expédition.Ce qui me motive, c’est la solidarité entre êtres humains."

Jonathan Costa (à gauche) révise l’itinéraire avec son chauffeur binôme. ©© Jacques Duchateau

La récolte de colis continue encore. La semaine prochaine, ce sont deux autres camions qui partiront pour acheminer de l’aide humanitaire vers les populations ukrainiennes.