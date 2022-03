Le roi et la reine à Ciney et Hastière: entre école, anniversaire et balade sur la Meuse

Le roi et la reine en visite à Ciney. ©© Jacques Duchateau

La matinée s’est terminée avec l’enfouissement d’une capsule temporelle. Plus que symbolique en cette période de grands doutes. Si tout va bien, dans un siècle, on l’ouvrira pour découvrir les préoccupations des jeunes d’aujourd’hui, proches de la terre, soucieux de l’environnement et de défis vitaux. Si tout n’a pas tourné à la catastrophe absolue d’ici là. En 2122, on vérifiera si possible avec bonheur, que les craintes sur l’état de la planète ont été prises en compte."Ce qui nous inquiète, c’est ce que nous laisserons derrière nous", a expliqué l’un des étudiants face au couple royal. Constat: le métier d’agriculteur à dimension humaine tend à disparaître.

Le roi et la reine en visite à Ciney. ©© Jacques Duchateau

Loin de l’insouciance de la jeunesse

Les élèves de l’établissement cinacien centenaire font partie de ceux qui auront parmi les défis les plus importants à relever, vu leur choix de vie. Ils l’ont expliqué au roi et à la reine, notamment lors d’une table ronde. Avec des profs, mais aussi des fermiers installés. Parmi les sujets traités: la possession des terres, de plus en plus entre les mains d’investisseurs, quand ce ne sont pas des spéculateurs.

Les élèves ont montré beaucoup d’enthousiasme à montrer leurs expériences scientifiques au couple royal. ©© Jacques Duchateau

Que peut y faire le couple royal? Pas grand-chose, évidemment, à part encourager ceux dont la vocation est de nous nourrir, sans négliger l’environnement. Car si ici, on forme toujours de futurs fermiers ou acteurs du monde agricole (ceux qui entretiennent les machines par exemple), des spécialisations existent en horticulture, en agro-environnement ou dans l’agroalimentaire. Outre les formations qualifiantes, l’école provinciale de Ciney propose l’équivalent d’humanités, en section agro ou sciences, avec pas mal d’étudiants qui poursuivent ensuite dans l’enseignement supérieur. Exemple, celui d’Orianne, croisée dans un labo de chimie visité par le roi et la reine. Elle est en sixième, en sciences agronomiques. Alors qu’elle s’affaire à contrôler le niveau de sucre dans un jus de pomme, elle nous décrit ses ambitions: un bac agro et peut-être ensuite une formation de bio ingénieur à Gembloux.

Le roi et la reine en visite à Ciney. ©© Jacques Duchateau

Un atelier plus loin, dans la section environnement, on réalise des tests pour appréhender la pollution des eaux. La reine pose des questions.Le roi aussi. Philippe regarde dans un microscope, comme le lui suggère un élève. Dans une classe, on explique aux prestigieux visiteurs comment on calcule le niveau d’acidité du lait.

Fierté du directeur de l’établissement, Étienne Baijot:"Votre présence est une reconnaissance prestigieuse de notre enseignement".

Le roi et la reine en visite à Ciney et Hastière © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Le roi, lui, a souligné lors de cette matinée très spéciale qu’en des temps très troublés où le prix des denrées agricoles flambe, la réflexion avec ces jeunes gens et leurs profs était vraiment d’actualité. Comme celle sur la solidarité avec les générations futures. Dans un siècle, nous serons jugés.

Balade en Meuse et château de Freÿr

Après Ciney, le couple royal a fait une croisière sur la Meuse, au départ du prieuré d’Anseremme et en direction du château de Freÿr.

Le roi et la reine en visite à Ciney et Hastière © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Une balade fluviale cheveux au vent, au grand plaisir des nombreux photographes qui ont accompagné le couple sur l’embarcation mosane.

Arrivé au châtreau de Freÿr, le couple a été accueilli par les propriétaires des lieux. S’en est suivi une séance protocolaire avec discours du gouverneur et (très long) discours du bourgmestre hastiérois.

Pendant le discours du gouverneur Denis Mathen. ©© Jacques Duchateau

Les souverains ont alors pris la peine de s’entretenir avec des acteurs locaux du monde du sport, de la culture et du tourisme qui ont mis en exergue les atouts de leur commune.

Les acteurs touristiques essentiels hastiérois ont pu vanter au roi les atouts de leur belle région. ©© Jacques Duchateau